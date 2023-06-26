【深水埗殺女案】29歲印度裔母涉殺害3幼女　精神科報告指適合答辯還押9月再訊

▲ 29歲印度母涉殺害3幼女，精神科報告指適合答辯還押9月再訊。（資料圖片）

29歲印度裔無業婦涉於深水埗桂林街住所內，殺害3名2至5歲女童，被控3項謀殺罪，案件今（26日）於九龍城裁判法院再訊。精神科報告顯示被告適合答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至9月4日再訊，以待驗屍報告及閉路電視紀錄等。

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被告Ur, Rehman Aamina（29歲，無業），被控3項謀殺罪。控罪指，被告於2023年6月5日，在深水埗桂林街115號某室謀殺JAMEEL Aayat Ur Rahmah、JAMEEL Raina Ur Raheema及 Bibi Aafia JAMEEL。

裁判官早前為被告索取2份精神科報告，報告顯示被告適合答辯。控方申請押後案件以待進一步調查，包括預備驗屍報告及翻查閉路電視紀錄等。裁判官遂將案件押後至9月4日再訊，其間被告還押懲教看管。

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記者：陳曉欣