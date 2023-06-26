  • 31°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 13:37
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心香港】「樂聚維港嘉年華」 下周末登場　水上音樂會首8場門票明早10時發放

社會 12:39 2023/06/26

分享：

分享：

熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

「樂聚維港嘉年華」 下周末登場，涵蓋街頭表演、極限運動表演及「幻彩詠香港」水上煙火版。（旅發局提供）

本港大型盛事陸續復辦，旅發局由7月8日起，一連5個周末共10個晚上，於灣仔海濱舉辦「樂聚維港嘉年華」，市民及旅客可免費入場。當中焦點的「維港水上音樂會」，首8場門票明天（27日）早上10時起，於旅發局電子平台免費發放。餘下12場音樂會門票將於7月27日（星期一）上午10時推出。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】從戲劇界重返母校推廣藝術　培正中學校長革新課程︰我似學校導演

市民即日起可於 Discover Hong Kong 網站預先登記帳戶，於網站預覽音樂會內容，明天以先到先得方式領取，每人最多同時可領2場的門票，合共4張。 首8場音樂會將在7月8日（星期六）、7月9日（星期日）、7月15日（星期六）及 7月16日（星期日）舉行，每晚上演兩場，演出單位如下：

    點擊圖片放大
    +2

音樂會超過40組中港台等歌手組合獻唱，每周設有主題，包括亞洲力量、音樂新世代、「硬地搖滾」派對、廣東流行匯及電音狂熱，涵蓋流行音樂、搖滾樂、電音等風格，本地演出歌手包括陳慧琳、馮允謙、TysonYoshi、陳柏宇、周國賢、小塵埃等。

旅發局預料每場可容納2,500名觀眾參，當中8成為本地市民，並指由於不設座位及劃位，市民領取門票後，只須出示電子門票上的QRCode，經掃瞄後便可入場，惟每個QRCode只能使用一次。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

香港旅遊發展局7月8日起，一連五個周末的晚上，於灣仔海濱一帶免費為市民及旅客帶來「樂聚維港嘉年華」，涵蓋街頭表演、極限運動表演及「幻彩詠香港」水上煙火版；而焦點活動之一為維港水上音樂會，在灣仔水上單車所在的海傍，以躉船打造一個水上舞台，每晚舉行2場音樂會，合共20場，每場約1小時。

其間每晚8時上演的「幻彩詠香江」會推出水上煙火版，由7月8日起將加強燈光效果，為期一個月。嘉年華舉行10天期間，更設有水上煙火特效。整個嘉年華預算開支約4,000萬元。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【玩轉迪士尼】香港迪士尼6月至9月投入全新夏日限定主題活動　好萊塢酒店7月14日重開
20:12 2023/06/23
【玩轉迪士尼】香港迪士尼6月至9月投入全新夏日限定主題活動　好萊塢酒店7月14日重開
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
22:46 2023/05/25
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
【開心香港】「樂聚維港嘉年華」7.8起五個周末舉行　20場音樂會6.27起搶飛
16:16 2023/06/16
【開心香港】「樂聚維港嘉年華」7.8起五個周末舉行　20場音樂會6.27起搶飛

你可能感興趣

【玩轉迪士尼】香港迪士尼6月至9月投入全新夏日限定主題活動　好萊塢酒店7月14日重開
20:12 2023/06/23
【玩轉迪士尼】香港迪士尼6月至9月投入全新夏日限定主題活動　好萊塢酒店7月14日重開
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
22:46 2023/05/25
【開心香港】海洋公園6月周六晚免費入園　２場光影匯演及山下餐廳開放
【開心香港】「樂聚維港嘉年華」7.8起五個周末舉行　20場音樂會6.27起搶飛
16:16 2023/06/16
【開心香港】「樂聚維港嘉年華」7.8起五個周末舉行　20場音樂會6.27起搶飛
周國賢 馮允謙 陳柏宇 音樂會 樂隊 組合 歌手 運動 音樂 門票

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌