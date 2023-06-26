【開心香港】「樂聚維港嘉年華」 下周末登場　水上音樂會首8場門票明早10時發放

▲ 「樂聚維港嘉年華」 下周末登場，涵蓋街頭表演、極限運動表演及「幻彩詠香港」水上煙火版。（旅發局提供）

本港大型盛事陸續復辦，旅發局由7月8日起，一連5個周末共10個晚上，於灣仔海濱舉辦「樂聚維港嘉年華」，市民及旅客可免費入場。當中焦點的「維港水上音樂會」，首8場門票明天（27日）早上10時起，於旅發局電子平台免費發放。餘下12場音樂會門票將於7月27日（星期一）上午10時推出。

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市民即日起可於 Discover Hong Kong 網站預先登記帳戶，於網站預覽音樂會內容，明天以先到先得方式領取，每人最多同時可領2場的門票，合共4張。 首8場音樂會將在7月8日（星期六）、7月9日（星期日）、7月15日（星期六）及 7月16日（星期日）舉行，每晚上演兩場，演出單位如下：

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音樂會超過40組中港台等歌手組合獻唱，每周設有主題，包括亞洲力量、音樂新世代、「硬地搖滾」派對、廣東流行匯及電音狂熱，涵蓋流行音樂、搖滾樂、電音等風格，本地演出歌手包括陳慧琳、馮允謙、TysonYoshi、陳柏宇、周國賢、小塵埃等。

旅發局預料每場可容納2,500名觀眾參，當中8成為本地市民，並指由於不設座位及劃位，市民領取門票後，只須出示電子門票上的QRCode，經掃瞄後便可入場，惟每個QRCode只能使用一次。

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香港旅遊發展局7月8日起，一連五個周末的晚上，於灣仔海濱一帶免費為市民及旅客帶來「樂聚維港嘉年華」，涵蓋街頭表演、極限運動表演及「幻彩詠香港」水上煙火版；而焦點活動之一為維港水上音樂會，在灣仔水上單車所在的海傍，以躉船打造一個水上舞台，每晚舉行2場音樂會，合共20場，每場約1小時。

其間每晚8時上演的「幻彩詠香江」會推出水上煙火版，由7月8日起將加強燈光效果，為期一個月。嘉年華舉行10天期間，更設有水上煙火特效。整個嘉年華預算開支約4,000萬元。

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責任編輯：陳麗娜