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【持刀傷人】涉持刀傷母兼圖斬救護員　地盤工認傷人等罪還押候精神科報告

社會 12:35 2023/06/26

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涉持刀傷母兼圖斬救護員，地盤工認傷人等罪還押候精神科報告（資料圖片）

41歲地盤工於2022年6月疑因精神病復發，其母遂召喚救護服務，惟地盤工於救護員到場後持刀喝令他們離去，又以刀拍其母頭部，並前往升降機大堂，企圖用刀劈向救護員。涉案地盤工今（26日）於區域法院承認1項襲擊致造成身體傷害罪及1項企圖有意圖而傷人罪，暫委法官將案件押後至7月10日求情及判刑，以替被告索取兩份精神科報告，其間被告須還押。

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現年41歲的被告王康發，報稱為地盤工人，今承認於2022年6月18日，在柴灣小西灣邨瑞喜樓某室內襲擊呂姓女子，因而對她造成身體傷害，及於同日在上址外走廊意圖使古德銘身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害古。

案情指，被告案發時與母親同住在案發單位，母親當日早上懷疑被告精神病復發，遂召喚救護服務，署理救護隊目古德銘與兩名救護員抵達後，初步檢查後認為被告看來清醒正常，但被告表示不適，堅持送院。被告在淋浴後向3名救護員大叫，又跑進廚房，右手拿起菜刀指向古，喝令他們離開。

3名救護員遂跑到升降機大堂，將事件上報電台。被告關上單位大門後，用菜刀刀面拍打母親的左邊頭部，母親遂逃至大堂，向3名救護員表示感到疼痛。

惟被告手持菜刀跟隨母親，並衝向3名救護員，被告又舉起菜刀與古對質大叫，並捉住古，企圖用菜刀從上而下劈向古，古遂以左掌攔住被告右手腕，3名救護員遂與被告母親逃離現場。

警方到場後拘捕被告，被告當時前額有兩處裂傷，並聲稱傷勢由自己造成，被告的母親送院檢驗後發現頭皮擦傷。

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記者：梁錦麟

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