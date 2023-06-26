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【紀念郵票】本周四起發售各國發行精選集郵品　包括變種特攻、阿凡達水之道系列

社會 12:53 2023/06/26

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

《阿凡達：水之道》 。（香港郵政提供）

香港郵政今日（26日）公布，由中國郵政、澳門郵電局及其他海外郵政機關，包括澳洲、加拿大、馬恩島、新西蘭、英國和聯合國發行的精選集郵品，將於本周四（29日）起發售。
　　 
中國郵政推出《中國古典文學名著——〈西遊記〉（五）》集郵品，是自2015年發行的《中國古典文學名著——〈西遊記〉》系列的第五組。這套集郵品生動傳神地描繪多個為人熟悉的故事情節和人物，讓人細賞這部經典小說。此外，今年適逢澳門中華總商會成立110周年和《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》頒布30周年，澳門郵電局以此為題發行郵品，以作紀念。
　　 
熱愛大自然人士則不容錯過由澳洲郵政發行的《日食》及《珊瑚魚》、聯合國郵政推出的《世界海洋日》和英國皇家郵政發行的《花卉》等集郵品。這些集郵品展現精彩的日食天文現象，色彩斑斕的美國、菲律賓及澳洲珊瑚魚和廣受歡迎的英國花園花卉等，令人賞心悅目，值得珍藏。
　　　
精選集郵品將於本周四（29日）上午8時起，於香港郵政網上購物坊「郵購網」（shopthrupost.hongkongpost.hk）及郵政總局，上午9時起於尖沙咀郵政局及沙田中央郵政局發售，數量有限，售罄即止。

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責任編輯：楊佩瑩

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