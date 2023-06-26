【收受利益】中介公司總經理涉行賄銀行經理代客開戶　准保釋至8月再訊

▲ 中介公司總經理涉行賄銀行經理代客開戶，准保釋至8月再訊（資料圖片）

廉政公署昨日（25日）落案起訴一名中介公司總經理，涉嫌行賄一名銀行經理以協助客戶在該銀行開立公司帳戶。被告今日（26日）被帶往東區裁判法院應訊。



李雄偉，33歲，深圳市滙騰商務咨詢有限公司（滙騰）總經理，被控兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）（a）條。



被告今日無須答辯，主任裁判官徐綺薇將案件押後至8月7日再提訊，並批准被告保釋。



顧問公司滙騰的業務是轉介內地客戶在香港銀行開立公司帳戶，被告為其總經理，於今年四月曾到中信銀行（國際）有限公司（信銀國際）一間分行查詢申請開戶事宜，獲悉非香港居民申請開立公司帳戶，須繳付特別手續費1萬港元。被告曾要求該分行的經理豁免有關收費，但遭拒絕。



被告涉嫌於今年4月14日及6月23日，向該名分行經理提供利益，以協助他轉介的開戶申請獲批核，每次賄款為7,000元人民幣。



廉署接獲信銀國際的貪污投訴展開調查，發現被告涉嫌曾向該分行經理表示，會就每個成功開立公司帳戶的申請，向銀行職員提供「茶錢」7,000元人民幣。

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責任編輯：李芷玲