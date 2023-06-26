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【飲水危機】女子日飲2.5公升水致肺變白險插管 　醫生警告 : 6類人需限制飲水

健康 13:52 2023/06/26

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女子每天飲2.5公升水致腳腫氣喘 　醫生警告 : 2種人應「限水養生」

多飲水竟然可以健康風險！台灣有一名患有糖尿病及心臟衰竭的60多歲婦人，一直相信飲水排毒的原理，因此於過去2周都會飲約2500cc的水，但結果卻是發現雙腳愈來愈腫，運動時亦愈來愈喘，連晚上亦沒辦法躺平睡覺。她送院求醫後，醫生才發現她有肺水腫、肺積水狀況，懷疑是水份累積於身體導致。

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台灣心臟外科醫生袁于婷近日在節目《醫師好辣》中表示，該名60多歲婦人入院時，經X光檢查，發現「肺部已經整片變白」，而且有肺水腫、肺積水狀況。由於婦人本身有心臟衰竭的問題，再拖下去便會氧氣會不足。為免病情惡化，醫生需為女病人緊急戴上氧氣面罩，並處方強心針、利尿劑，幫助患者將水分排除。慶幸通過一系列治療後，婦人已於數天後恢復正常。

袁于婷表示，多飲水排毒原理是正確，亦有助新陳代謝，不過並非所有人亦適合，尤其是對一些心臟、腎臟不好的病人。她進一步解釋指如心臟衰竭患者，因心臟供血力量不夠，病人不夠力將水分排出；腎臟不好的病人，也無法順利排水，因此這兩類患者反倒應該限水養生。

6類人需要限制飲水

台灣營養功能醫學專家劉博仁過去便在社交網站發文指有6類人需要限制飲水。劉博仁舉例指，血鈉低於130mEq/L，便會開始出現輕度的疲勞感；若低於120mEq/L，則會有頭痛、噁心、嘔吐症狀；一旦低於100mEq/L，甚至有可能死亡。他又提醒，水腫、腹水、心臟衰竭、腎臟病、營養不良或內分泌失調功能不全的人，需要限制飲水，他們需按照前一日總尿量加上500毫升至800毫升來計算每日飲水量。

到底一般人每日適宜飲用多少水？

台灣營養師蔡宜庭曾接受訪問時指，每日飲水量因人而異，但是概括計算一般成年人飲水量的公式是「體重x30～40毫升」。以50公斤的成年人為例，每日飲水量為50公斤x30毫升=1500毫升。不過，若在夏天期間進行戶外活動時，因水份流失較多，便需額外補充水份。

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責任編輯：羅嘉欣

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