【旅遊2023】2023全球最佳航空排名 卡塔爾蟬聯失敗國泰長榮重回10大
一年一度航空界盛事回歸! 近日，全球最有公信力之一的航空服務評級機構Skytrax，公布「2023最佳航空公司排名」(The World's Best Airlines of 2023)。不單止3甲競爭激烈，頭10位更大洗牌，卡塔爾航空屈居第2位，阿聯酋航空跌出頭3位，國泰及長榮航空重返10甲內。即睇結果，到底花落誰家。
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新航撼贏卡塔爾奪冠 ANA及阿聯酋繼續徘徊第三、四
Skytrax於2022年9月至今年5月期間，統計全球超過325間航空公司客戶的調查及投票數據，最後公布首100位最佳航空公司排名。
第1位
今年「最佳航空公司」榜首寶座由新加坡航空（Singapore Airlines）奪得，憑著優質機艙環境及服務，加上進步及復原速度神速，成功擊敗卡塔爾航空（Qatar Airways）勇奪冠軍。除榮獲本年度全球最佳航空獎外，更獲得亞洲最佳航空、全球最佳頭等艙、全球最佳頭等艙座椅等合共8大獎項。
第2位
卡塔爾航空（Qatar Airways）雖然失去榜首之位，不過同樣獲得8大獎項，在商務艙領域稱霸。當中包括: 全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座位、最佳商務艙休息室、最佳商務艙貴賓室餐飲及中東最佳航空公司等。
第3位
據2022年排名榜，ANA全日空（ANA All Nippon Airways）只得「硬頸四」位置。今年ANA重回3甲內，並且榮獲亞洲最佳機組人員服務、全球最佳機場服務、全球最潔淨航空公司等。
第4位
和ANA繼續「叮噹馬頭」的阿聯酋航空（Emirates），今年只得第4名，但亦獲得全球最佳豪華經濟艙座位、中東最佳豪華經濟艙等。
第5位
上年排第6位，今年上升1位、進入5甲的日本航空(Japan Airlines)，獲得全球最佳經濟艙及全球最佳經濟艙座位獎項。
國泰、長榮重上10大最佳航空
國泰航空（Cathay Pacific Airways）由上年第16位上升至第8名，獲得全球最佳機上娛樂獎項。而上年同樣跌出10大、排第18位的長榮航空（EVA Air），今年獲得全球最佳豪華經濟艙及最佳豪華經濟艙餐飲。
最佳航空公司排名(頭20位)
|2023年排名
|航空公司
|2022年排名
|1
|新加坡航空
|2
|2
|卡塔爾航空
|1
|3
|ANA全日空
|4
|4
|阿聯酋航空
|3
|5
|日本航空
|6
|6
|土耳其航空
|7
|7
|法國航空
|8
|8
|國泰航空
|16
|9
|長榮航空
|18
|10
|大韓航空
|9
|11
|海南航空
|14
|12
|瑞士航空
|10
|13
|阿提哈德航空
|12
|14
|西班牙國家航空
|25
|15
|斐濟航空
|36
|16
|塔新航空
|20
|17
|澳洲航空
|5
|18
|英國航空
|11
|19
|紐西蘭航空
|30
|20
|達美航空
|24
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責任編緝：張懿慧