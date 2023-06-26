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【旅遊2023】2023全球最佳航空排名　卡塔爾蟬聯失敗國泰長榮重回10大

休閒消費 16:16 2023/06/26

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

本年度全球最佳航空排名出爐，大家心水的航空公司是否榜上有名?

一年一度航空界盛事回歸! 近日，全球最有公信力之一的航空服務評級機構Skytrax，公布「2023最佳航空公司排名」(The World's Best Airlines of 2023)。不單止3甲競爭激烈，頭10位更大洗牌，卡塔爾航空屈居第2位，阿聯酋航空跌出頭3位，國泰及長榮航空重返10甲內。即睇結果，到底花落誰家。

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新航撼贏卡塔爾奪冠    ANA及阿聯酋繼續徘徊第三、四

Skytrax於2022年9月至今年5月期間，統計全球超過325間航空公司客戶的調查及投票數據，最後公布首100位最佳航空公司排名。

第1位

新加坡航空（Singapore Airlines）。(圖片來源:新加坡航空官網)

今年「最佳航空公司」榜首寶座由新加坡航空（Singapore Airlines）奪得，憑著優質機艙環境及服務，加上進步及復原速度神速，成功擊敗卡塔爾航空（Qatar Airways）勇奪冠軍。除榮獲本年度全球最佳航空獎外，更獲得亞洲最佳航空、全球最佳頭等艙、全球最佳頭等艙座椅等合共8大獎項。

第2位

卡塔爾航空（Qatar Airways）雖然失去榜首之位，不過同樣獲得8大獎項，在商務艙領域稱霸。當中包括: 全球最佳商務艙、全球最佳商務艙座位、最佳商務艙休息室、最佳商務艙貴賓室餐飲及中東最佳航空公司等。

第3位

據2022年排名榜，ANA全日空（ANA All Nippon Airways）只得「硬頸四」位置。今年ANA重回3甲內，並且榮獲亞洲最佳機組人員服務、全球最佳機場服務、全球最潔淨航空公司等。

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第4位

和ANA繼續「叮噹馬頭」的阿聯酋航空（Emirates），今年只得第4名，但亦獲得全球最佳豪華經濟艙座位、中東最佳豪華經濟艙等。

第5位

上年排第6位，今年上升1位、進入5甲的日本航空(Japan Airlines)，獲得全球最佳經濟艙及全球最佳經濟艙座位獎項。

國泰、長榮重上10大最佳航空

國泰航空（Cathay Pacific Airways）。(圖片來源:國泰航空官網)

國泰航空（Cathay Pacific Airways）由上年第16位上升至第8名，獲得全球最佳機上娛樂獎項。而上年同樣跌出10大、排第18位的長榮航空（EVA Air），今年獲得全球最佳豪華經濟艙及最佳豪華經濟艙餐飲。

最佳航空公司排名(頭20位)

2023年排名 航空公司 2022年排名
1 新加坡航空 2
2 卡塔爾航空 1
3 ANA全日空 4
4 阿聯酋航空 3
5 日本航空 6
6 土耳其航空 7
7 法國航空 8
8 國泰航空 16
9 長榮航空 18
10 大韓航空 9
11 海南航空 14
12 瑞士航空 10
13 阿提哈德航空 12
14 西班牙國家航空 25
15 斐濟航空 36
16 塔新航空 20
17 澳洲航空 5
18 英國航空 11
19 紐西蘭航空 30
20 達美航空 24

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責任編緝：張懿慧

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