【網球新星】黃澤林奪職業賽首冠成香港第一人　男拔仔棄哈佛讀港大揭開原因

剛滿19歲的香港網壇新星黃澤林（Coleman）繼上周日在突尼斯巡迴賽，取得職業生涯首個成人組亞軍後，昨日（25日）在當地再戰第二項男單決賽，以盤數2:1擊敗意大利球手，首奪成人組職業賽冠軍，成為香港網壇第一人。黃澤林曾面臨升學與全職運動員的抉擇，去年他決定放棄升讀哈佛、史丹福，接受香港大學全新的「頂尖運動員入學計劃」，在網課支援下雙軌發展。

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現時在世界男子職業網球聯會（ATP）男單排名671名的黃澤林，在這項硬地賽列為3號種子，他先後擊敗英國、俄羅斯、法國及巴西球手，決賽以盤數2:1擊敗男單排名821名的意大利球手，他全場共發出14個Ace球成致勝關鍵，助他首奪成人組職業賽男單冠軍。黃澤林奪冠後在社交網站表︰

香港第一！真的冇諗過有日可以破到香港紀錄，成為第一位在男子單打職業賽攞到冠軍的球員。要多謝的人太多了，衷心感謝每一位在背後支持我的你哋。

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獲港大頂尖運動員計劃取錄

港大為了加強支援運動員入學，推出全新「頂尖運動員入學計劃」，去年宣布取錄黃澤林修讀港大工商管理學士，除了發放40萬元獎學金之外，並會提供個別學業輔導及彈性上學安排等支援，讓他可以兼顧運動和學業雙軌發展。

拔萃男書院出身的黃澤林一度陷入升學與全職運動員的兩難，黃澤林去年接受訪問時表示，在港大奮鬥和讀書是他由細到大的目標，他明白到兼顧學業與運動絕不容易，感謝港大有彈性安排，「我經常要到外國參與錦標賽，很高興港大這個計劃能讓我彈性安排上學時間，放心到海外比賽。」

▲ 父親黃悅明一直支持兒子打網球。（受訪者提供相片）

在父母、家人、教練和隊友的鼓勵下，推動他闖進未知的未來，而他的「終極目標」是代表香港在奧運網球場上取得首面金牌，為港人爭光。

數十間名牌大學招手

黃澤林父親、聖公會奉基小學的黃悅明校長曾接受TOPick訪問，指兒子自5歲開始打波，8、9歲已經打比賽，放學要提早入沙田體院練波。他說兒子小學曾讀精英班，惟升上男拔後經常出國比賽，一年逾半時間都不在香港，學業成績不算理想，但兒子憑藉出色的運動表現，早前獲美國數十間名牌大學向他招手，包括哈佛大學、史丹福大學及普林斯頓大學等。

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可是兒子當時面臨「應承讀大學或做全職運動員」的抉擇，黃悅明解釋，受美國大學體育協會（NCAA）限制，代表當地大學出戰學界賽事，便不可打有獎金的職業賽事，「一打就要4年，比賽水準都高，但不是真正職業水準。」

黃澤林原本決定暫時放下學業，先成為職業運動員，幸好獲港大邀請參加運動員入學計劃，讓他毋須留在香港上課，方便他在西班牙拿度網球學校受訓，亦有專人跟進學業，每年修讀課程及年期也有彈性，更加適合他。

校長爸爸撐兒打職業網球

比起一般大學生4年畢業，黃悅明預計兒子可能要花上6年、甚至8年才能畢業，黃悅明笑言自己也不是一名傳統父親或傳統校長，「讀書不是只為張沙紙搵工，讀書是智慧提升，如果兼顧到，對他打波都是相輔相乘。做（香港運動員）條路不易行，但已經比10年、8年前好得多。」他認為人生幾十年如果能夠追夢，放棄的東西又不是很大，不如放膽一試。

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責任編輯︰林綺玲