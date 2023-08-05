【無理要求】拒安排親戚入職被未來奶奶斥丟架 HR果斷分手：全家有問題

▲ 任職人事部經理的女子拒絕安排工作，被未來奶奶怒斥。

分手要狠！台灣一名任職人事部的女子，與男友交往3年準備談婚論嫁，豈卻料被男友一家要求幫表弟在任職公司安排工作，女子拒絕走後門，被男友一家大鬧，女子最後果斷分手。

該名台灣女子日前在討論區《爆料公社》上發貼分享，自己在一間上市公司任職人事主管，男友媽媽要求她在公司安排一個職位給表弟。女子認為男友媽媽是霸道總裁小說看太多，提出要是想進入公司工作，必須按規矩來面試、考試、應徵，因此拒絕男友媽媽的要求。

豈料，男友媽媽原來在詢問女子之前就私自承諾了表弟，認為她連這點小事都辦不到，害她沒面子，認為她沒有沒資格當她家的媳婦。女子回斥：

表弟那種一年換12份工作的屎尿性格，你自己不知道？

女子準婆婆被罵，男友沒有幫忙還附和責備，女子醒悟男友一家都有問題。男友一直不找工作，堅持自己創業，但是已經失敗結業兩次，還希望女子投資再次創業。女子大喊：

你們這一家子真的有病，我之前也有病，居然還想要結婚！現在開始誰愛當妳媳婦誰當，誰愛給你面子誰給，老娘不幹了！

事件引來網民紛紗留言，「還好有及時清醒，不然慘的，結了還是要離」、「瞬間驚醒還有救，就怕打不醒沒救」、「恭喜脫離苦海」、「恭喜!!!太棒的結局」，亦有網民笑言「這樣交往3年……貴公司HR令人擔憂」。

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責任編輯︰王明芳