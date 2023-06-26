【J2節目】Patrick Sir爆兩歲兒愛搲書睇　《開壇》第二季蘇民峰八字教命理知識

▲ 由Patrick Sir（林溥來）主持的《開卷》以及蘇民峰主持的《開壇》，今日雙雙宣佈添食開拍新一季。

由Patrick Sir（林溥來）帶領涂毓麟、何泳芍（Honey）、伍韻婷、布樂文主持的《開卷》以及蘇民峰帶領倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯、陳國麟主持的《開壇》，兩個J2節目自去年6月開播以來反應理想，播放一年後成功吸納不同觀眾，今日雙雙宣佈添食開拍新一季，目標向100集進發！

Patrick Sir開心《開卷》觀眾滿意推薦書單

博覧群書的Patrick Sir於每集《開卷》都會向觀眾推介一本好書，自節目推出以來不時都有觀眾於主持們的社交平台上留言稱會跟著推薦書單入手，令Patrick Sir非常開心滿足。

他笑說：「個感覺好似帶貨咁，亦都有觀眾話因為節目令佢重拾閱讀習慣，我希望節目長做長有，繼續推廣閱讀文化，因為最初做無諗過反應咁好，擔心觀眾覺得睇書節目一定好悶，但我地成班主持好用心做！」

Patrick Sir回憶開拍節目前是經過面試找到幾位主持，確定他們真的有閱讀習慣，經過一年合作大家的默契愈來愈好，Patrick Sir特別點名大讚Honey轉數很快，已經是大師姐。

提到Patrick Sir兒子Preemo現在已經兩歲，於家庭氛圍下當然也愛看書，每晚睡覺前也會講故事，Patrick Sir稱：「有時囝囝睇完一本想再睇一本，會搲書睇，好開心佢有睇書樂趣。」

《開壇》第二季蘇民峰以八字為主題



而蘇民峰師傅坐鎮的玄學清談節目《開壇》於第一季為觀眾指點迷津、拆解風水玄機。

在第二季，會以八字為主題教授命理知識，蘇師傅表示電視節目上暫時未有人正式教授八字，希望透過節目令觀眾認識風水八字不是迷信、神鬼，而是自然科學及方位學的算術，蘇師傅說：「而家觀眾都識自己計財位或者化解病位，其實計數叻同勤力就學到！」

為了新一輯節目，蘇師傅更將以前收費面授的講義筆記帶到錄影廠與眾主持分享，又指自己雖然已經很熟內容，但都要提前溫書。

蘇師傅與一眾主持合作超過一年傳授了不少玄學知識，蘇師傅笑言如果要他們考風水試應該都是「肥佬」居多，再稱：「或者可能只有Carmen合格，其他都麻麻地，而Amber就好勤力！」

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