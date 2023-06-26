【男人心事】結婚3年溫馴丈夫突性情大變　人妻心驚終揭背後原因

▲ 結婚3年溫馴丈夫突性情大變。（《香港愛情故事》劇照）

他們結婚三年，是一對恩愛小夫妻。女的溫順乖巧、靈活開朗，男的性情木訥，但規矩文靜，我時常笑他們是一凹一凸的組合。

太太近日卻一臉苦澀，憋滿心事，她終於和盤托出︰「我老公近來突然性情大變，變成一個我唔識嘅陌生人咁，好可怕！」

向來斯文溫柔的丈夫，近來頻頻發脾氣，小小事情就暴跳如雷，最奇怪的是本來沉默寡言的他，有時候會說話滔滔，會愈說愈興奮，但對太太卻不太友善，那戲謔的口脗令她難受，有時甚至會咄咄逼人般讓她發飆，弄到每次都是吵架收場。

我問她丈夫近來有否表示過情緒受困？「你都知佢向來都唔識表達㗎啦，就算有唔開心都習慣隱瞞。」她側頭再想︰「不過，佢好似有提過公司有人事變動，嚟咗個新上司，同佢唔係好夾。」我鼓勵她找適當時候跟丈夫冷靜地傾談。

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那天，她突然來電，那邊廂傳來了幾近哭泣的聲音︰「點算呀？我唔知點做呀！」

原來，太太在家裏看到丈夫的工作桌抽屜深處，有幾個威士忌空瓶︰「點解會咁㗎？我老公明明唔飲酒㗎！」

謎團解開了，難怪丈夫會無故發脾氣，大聲不停說話時，雙眼是充血的，他是發酒瘋呢！

太太再仔細思量，丈夫每次性情大變之日，恰巧都是星期四的晚上，可能是因為每逢翌日星期五，丈夫都要跟不咬弦的新上司開會，壓力透頂，他卻錯誤選擇了負面的減壓方法呢！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「丈夫性情大變」。

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