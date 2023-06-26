【走私】海關破歷來最大宗走私案　涉款逾15億元拘45歲貨運公司男經理

▲ 走私貨品包括全新集成電路及乾海味等（網上直播截圖）

海關組織罪案調查科，於6月13日搗破一宗以遠洋船走私案件。檢獲走私貨物包括，10億粒全新集成電路、25噸乾海味、2萬支紅酒、2.7萬隻音樂光碟及黑膠唱片及大批舊電子產品。檢獲貨物總值超過15億港元，為歷來貨值最高走私案件。行動中海關拘捕一名45歲貨運公司男經理。

海關有組織罪案調查科高級監督李艷萍指，海關透過風險評估及深入調查，鎖定15個運往新加坡報稱木漿貨櫃，貨櫃於6月13日由葵涌碼頭運往涉案遠洋船上，海關人員扣查該批貨櫃，並以X光掃描及密度檢查，發現貨櫃內有大量木箱，但木箱X光顯影下，內裏貨物並非單一種類物品，經檢查後證實每個貨櫃只有面層兩個木箱裝有木漿，其餘用作放置多類走私貨物。走私集團除逃避6億元稅款，亦避開內地對有關貨物進口法例要求。

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走私貨物當中集成電路電子產品佔14億港元，由於其廣泛用途，內地製造業對相關貨物有極高需求。其餘貨物包括具有炒賣價值的黑膠唱片、花膠、海參、魚翅及鯊魚皮等乾貨，當中有一批屬極危級別瀕危物種「犁頭鰩亅魚翅。調查相信幕後寄貨人以一間空殼公司名義，透過境外中間人聯絡被捕男子安排貨運，被捕男子與中間人為舊同事關係，並與寄貨人密切聯絡，海關正調查被捕人對走私活動是否知情。

海關指，走私集團不惜工本以迂迴路線，及透過合理申報企圖蒙混過關，將走私貨物混入大批正常貨物蒙混過關。海關呼籲物流業界小心提防，以免被走私集團利用。

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記者：黃傑偉