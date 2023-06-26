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【兩性關係】資深婚禮攝影師憑新人3個動作細節　判定婚姻能否長久

親子 17:41 2023/06/26

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婚禮攝影師分析新人拍攝時的「3個細節」，可判定婚姻是否長久。

婚姻是一生一世，夫妻關係需要用心經營，但近年離婚率愈來愈高，有資深婚禮攝影師憑住多年為新人拍攝婚照的經驗，分析「3個細節」，就能判定出一對夫妻婚姻能否長久。

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綜合外媒報道，外國有網民在論壇發帖，向婚禮攝影師了解有哪些行為可見「新人感情不會長久」，隨即引起不少攝影師留言。綜合攝影師的評論，如果新人在婚禮上出現這「3個細節」，通常婚姻都不會長久。

1. 新郎避開新娘的視線

拍攝婚照時，新娘總是含情脈脈地凝望新郎，但新郎只會盯著新娘周邊的空氣發呆。

2. 婚禮段不想與新娘拍照

新郎在婚禮結束後，不想拍攝任何婚禮照片，寧願跟好兄弟飲酒，攝影師表示「那段婚姻好像沒有超過一年」。

3. 不願意在鏡頭前做出親密舉動

影婚照理應甜甜蜜蜜，但如果連影婚照都不想做親密舉動，這段婚姻一定凍過水。攝影師表示他們會建議新人擺出一些有趣的姿勢，或要呈現開懷大笑的情景「但這對新人完全不想靠近對方，一結束拍攝又站開離1尺遠」，直言「我看過許多場面，但他們讓我覺得尷尬」，而這種婚姻都會維持不久。

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責任編輯︰王明芳

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