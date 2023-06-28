【正能量】弟弟患ADHD好姐姐立志讀心理學　大學女生設網上免費情緒教育平台

▲ 90後陳彥君創辦「Ms Chan Chan情緒教育」網上平台，免費提供兒童情緒教材。

香港近日出現多宗傷人案，令社會關注城市人的情緒及精神問題。

26歲的陳彥君有一位ADHD的弟弟，故從小已明白情緒是很重要的課題，於是她在大學進修心理學，繼而開設情緒教育網上平台，免費分享自己設計的教材，鼓勵親子一起參與情緒教育活動，教導小朋友辨識情緒及表達感受，建立正能量及親密的親子關係。

經常笑容滿面的陳彥君，原來有一個不平坦的童年。「與我相差8年的弟弟有專注力不足及過度活躍症，小學時長期被學校投訴，上課不專心，並間中會有衝動行為，試過跟同學在樓梯吵架，一氣下把同學推落樓梯。」弟弟的情況令父母感到困擾，甚至影響整個家庭的關係。

但她認為最不幸的，是父母當初找了位不合資格的「心理學家」為弟弟評估，並誤診弟弟沒有ADHD。於是父母只好用盡所有時間及心力，為弟弟尋找不同的治療，可惜情況仍無改善。

後來弟弟最終確診ADHD，才出現轉機。「雖然那時大家仍忌諱精神科，但我父母力排眾議，接受精神科醫生的建議，讓弟弟接受藥物治療，再配合心理治療和訓練，病情受控，學校成積也有很大進步。」

弟弟升中時，父母讓他入讀SEN-friendly的中學，老師和社工提供適切輔導和支援，所以弟弟有一個很快樂的中學生活。這經歷讓她深深體會到情緒及精神健康知識的重要性，亦驅使她到澳洲大學修讀心理學。

當時未滿18歲的她，一人身處異地，英文不太好，但課程需要閱讀大量英文文獻，令她感到懊惱。加上她感到要在香港或澳洲成為心理學家，門檻高競爭又大，需花很長時間才能成為有執業資格的臨床心理學家，所以壓力愈來愈大。

她說：「自己在這精神狀態下勉強讀書，其實是十分痛苦，大學畢業時已是一個身心俱疲、自信心低落的狀態，令我找不到動力去繼續走這條漫長的道路。」

▲ 陳彥君很好學，多年來不停進修，包括修讀如何設計與帶領小朋友遊戲學習的策略及編寫教案的課程，以及和諧粉彩指導師、禪繞畫認證導師（CZT）及Draw All You Can大集繪導師的課程，不斷充實自己。（被訪者提供圖片）

柬埔寨義教獲意外收穫

於是她下了一個決定，到落後地區做義教。「我去過雲南和柬埔寨的山區小學義教，希望尋找方向、人生意義。」

但在柬埔寨義教時，竟有意外收穫。「當時我無心插柳，運用自己心理學的知識，嘗試用簡單材料製作手工，讓小朋友透過手工遊戲認識情緒，寓學於樂。」

她設計了一份教材，只有一隻紙碟、一張A4紙的拼圖，便可以拼出千變萬化的情緒表情，讓學生有機會學習辨識情緒，當地老師告訴她這是學生第一次接觸情緒教育，讓她印象很深刻。

受到這次成功經歷的啟發，她在2020年初開設Facebook專頁「Ms Chan Chan情緒教育」，免費分享自己設計的遊戲和手工資源，鼓勵親子一起進行情緒教育小活動，教導小朋友有效地表達感受，建立正能量。

她說：「父母的情感關愛（Parental Warmth And Care）與孩子應對逆境的能力、自我價值，以及自我調節能力是息息相關。要維持良好的親子關係，最重要是有優質的親子時間，若不好好維持親子關係，可能會導致孩子出現情緒問題，影響精神健康，而且亦會對家長造成親職壓力。我有時在社區做一些親子工作坊，發覺很多家長感到跟仔女沒有共同興趣和話題，即使有心想和小朋友有親子時光，都不知道從何入手，加上很多家長工作忙碌，懶得預備主題及材料，所以我便開設專頁跟大家分享。」

為SEN學童設計貼心教材

她設計了不同種類的兒童情緒教材，其中包括「情緒百變拼圖」。「父母可先在專頁下載A4尺寸的拼圖檔案，列印並協助小朋友一起剪出五官、眼淚圖案。父母可以配合鏡子，指揮小朋友擠眉弄眼，擺出各種不同情緒下的相應表情，先讓小朋友觀察鏡子中的自己，例如悲哀時可能會皺起眉頭、眉毛嘴角下拉；快樂時翹起嘴角、露出牙齒等等。然後小朋友可以一邊看鏡子，一邊用拼圖在紙碟上拼出自己鏡中的表情，讓他們認識不同的情緒。」

▲ 她設計不同種類的兒童情緒教材，包括這個「情緒百變拼圖」。（被訪者提供圖片）

至於最滿意的作品，便是「眼睛去旅行系列」。「每一個月的第一個周六晚上，我都會用Zoom形式舉辦工作坊。我會挑選一個國家做主題，然後繪畫一系列有關那個國家的圖案卡牌，再由小朋友即場投票抽卡牌，一起繪畫相關圖案。而且每次我會邀請一位移民到當地居住的香港人作為嘉賓，即時和小朋友連綫做分享。」

陳彥君自言設計這個教材，源於她接觸很多SEN小朋友。「他們話我知一個成功的人生就應該是『讀好書、入大學、再找一份專業人士的工作去賺錢』，所以自己成績不好便注定失敗，我聽到後很心痛，因為我看到弟弟的影子。所以我想透過嘉賓分享的經驗，讓小朋友知道世界很大，獲得成功是有很多方法的。我曾邀請一位嘉賓，她原本是空姐，因要嫁到波蘭便辭掉工作。她不識波蘭文，不能找到一份專業人士工作，於是花上5年時間努力學習波蘭文，慢慢融入社會，更善用自己會中文的優勢，開設了語文學校，教授波蘭人普通話。現在她誕下了兩個可愛的仔仔，一家四口在波蘭過着幸福美滿的生活。在我的角度去看，難度她現在的生活，比不上一個成功的專業人士嗎？」

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現時陳彥君在「康和互助社聯會」擔任全職工作，聯會由一群精神病復元人士組成的自助組織。「工作讓我接觸到很多復元人士，發現他們其實也很有才能，只是沒有信心尋找全職工作，我現在聘請了他們成為『Ms Chan Chan』的實習生，和我一起去社區中心及學校，進行情緒教育藝術工作坊。我希望推動共融就業，聘請精神病復元人士、視障人士、失學青年去工作，一起推廣精神健康教育。」

記者：招美寶

