【明星減肥】陳靜零脂肪Body驚見肋骨　Dada靠3招減磅瘦身不瘦胸【多圖】

▲ 陳靜三點式水著騷零脂肪Body。

擁有34E驕人上圍的陳靜（Dada）向來以性感見稱，即使由昔日寫真界女神蛻變成健美女神，一樣成功俘虜大批男士芳心。

Dada趁著炎炎夏日上載最新水著照，大派冰淇淋為網民消暑，相片一出即吸逾2.5萬人點讚，不少網民紛紛問道：「係咪再出寫真？」難道再戰寫真界推出寫真集？

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三點式火辣水著

Dada日前已上載一段在沙灘拍攝的花絮影片，穿上白色三點式的她上大擺甫士。雖然外披黑色透視外套，但仍難掩超S形弗爆身段，其努力操練的蜜桃臀表露無遺，連謝安琪也不禁留言大讚：「HOT🔥🔥🔥❤️」

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昨日（6月25日）Dada再晒出攝影師修圖後的完成品，拍攝角度同樣僅得側面，看到網民勁心癢並跪求正面照：「完美曲線！」、「正到飛起❤️❤️」

由於Dada擺出雙手舉起的伸展動作，令整排肋骨更明顯。有網民心痛Dada現時過瘦，擔心她減肥過度，健康狀況會出現問題：「太瘦啦~見骨😢」

▲ Dada零脂肪Body雖現助骨，但上圍依舊沒縮水。（IG圖片）

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瘦身不瘦胸減肥法

近年愛上健身的Dada，身上線條緊緻零贅肉，對身形管理非常嚴謹。即使練成肌肉感的「最強Body」，上圍依舊沒縮水。她曾分享3招貼地的減肥方法，有心者一定能踢走肥肉。

第1招：

堅持運動，Dada除了做有氧運動外，在她的IG中亦不時發現她經常做高強度間歇訓練、瑜伽，才會擁有「馬甲線」。

▲ （IG圖片）

第2招：

戒鹽戒油戒糖，Dada曾指這個方法可令她享受食物的原有味道，也不喜歡初在天然食材中加入太多調味料。她又戒掉凍飲，每日除了會喝一杯黑咖啡，其餘時間只會喝水。

第3招：

自備飯盒 ，不時需出外拍攝的Dada已習慣自攜藜麥飯，配上高蛋白質食物，如蝦、雞蛋或魚。這樣的配搭既飽肚又不會致肥！

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