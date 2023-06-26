  • 30°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 18:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中秋節2023】一文看清月餅早鳥優惠　Starbucks周四前買5盒即成最高等級會員

社會 13:52 2023/06/26

分享：

分享：

熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

（Starbucks提供）

端午節過後，不同商戶開始為中秋節準備。今年Starbucks推出月餅亮光走馬燈禮盒， 包裝以360度旋轉走馬燈設計，每盒有流心焦糖咖啡月餅、焙茶黑芝麻月餅、燕麥奶奶黃月餅各2個，以及一張中杯裝手調飲品券。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

即日起於分店接受預訂，8月10日前設有早鳥優惠，凡購買可享有每盒9折，即$331一盒（原價$368）。Starbucks Rewards 會員於6月29日前凡訂購5盒月餅或以上，更可額外獲得25粒星星獎賞及立即成為金星級會員。

金星級會員可享1杯免費中杯裝手調飲品、每次新推廣的首星期內獲享中杯裝或以上的推廣手調飲品免費升級優惠、於生日月份獲享1杯免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕，詳情即看【下一頁】

東海堂亦正推出月餅禮券，低至57折發售，包括人氣商品「十勝紅豆蛋黃月餅」原價$245，預訂價$139，推廣期至2023年7月11日，詳情即看【下一頁】

望月閈鳥優惠已於6月19日開始，直至8月21日，多款熱銷商品都有優惠，包括流心奶黃月餅 （8件禮盒裝）原價$368，現推78折售$288；經典曲奇及蝴蝶酥雜錦禮盒（54件）原價$248，現售$188。不過果仁月餅已全數售罄。詳情即看【下一頁】

榮華月餅 5款月餅券推出網店價，例如雙黃白蓮蓉月餅券標準價$398，網店價$209；白蓮蓉月餅券標準價$378，網店價$199，詳情即看【下一頁】

最新影片推介

童學園
【童學園】從戲劇界重返母校推廣藝術　培正中學校長革新課程︰我似學校導演

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【消費券2023】$2000七月到手　即睇轉會搶優惠攻略
10:22 2023/06/24
【消費券2023】$2000七月到手　即睇轉會搶優惠攻略
【慶回歸】政府7.1推多項優惠　免費搭電車及天星小輪、逾千間食肆提供71折優惠
10:13 2023/06/20
【慶回歸】政府7.1推多項優惠　免費搭電車及天星小輪、逾千間食肆提供71折優惠
【慶回歸】美心等逾千食肆指定餐飲71折　業界料生意升1至2成
20:56 2023/06/20
【慶回歸】美心等逾千食肆指定餐飲71折　業界料生意升1至2成

你可能感興趣

【消費券2023】$2000七月到手　即睇轉會搶優惠攻略
10:22 2023/06/24
【消費券2023】$2000七月到手　即睇轉會搶優惠攻略
【慶回歸】政府7.1推多項優惠　免費搭電車及天星小輪、逾千間食肆提供71折優惠
10:13 2023/06/20
【慶回歸】政府7.1推多項優惠　免費搭電車及天星小輪、逾千間食肆提供71折優惠
【慶回歸】美心等逾千食肆指定餐飲71折　業界料生意升1至2成
20:56 2023/06/20
【慶回歸】美心等逾千食肆指定餐飲71折　業界料生意升1至2成
餐廳情報 著數優惠 美食 星巴克 月餅 飲品 咖啡 設計 中秋節 端午節

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌