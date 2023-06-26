【中秋節2023】一文看清月餅早鳥優惠　Starbucks周四前買5盒即成最高等級會員

▲ （Starbucks提供）

端午節過後，不同商戶開始為中秋節準備。今年Starbucks推出月餅亮光走馬燈禮盒， 包裝以360度旋轉走馬燈設計，每盒有流心焦糖咖啡月餅、焙茶黑芝麻月餅、燕麥奶奶黃月餅各2個，以及一張中杯裝手調飲品券。

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即日起於分店接受預訂，8月10日前設有早鳥優惠，凡購買可享有每盒9折，即$331一盒（原價$368）。Starbucks Rewards 會員於6月29日前凡訂購5盒月餅或以上，更可額外獲得25粒星星獎賞及立即成為金星級會員。

金星級會員可享1杯免費中杯裝手調飲品、每次新推廣的首星期內獲享中杯裝或以上的推廣手調飲品免費升級優惠、於生日月份獲享1杯免費中杯裝手調飲品或1件蛋糕，詳情即看【下一頁】。

東海堂亦正推出月餅禮券，低至57折發售，包括人氣商品「十勝紅豆蛋黃月餅」原價$245，預訂價$139，推廣期至2023年7月11日，詳情即看【下一頁】。

望月閈鳥優惠已於6月19日開始，直至8月21日，多款熱銷商品都有優惠，包括流心奶黃月餅 （8件禮盒裝）原價$368，現推78折售$288；經典曲奇及蝴蝶酥雜錦禮盒（54件）原價$248，現售$188。不過果仁月餅已全數售罄。詳情即看【下一頁】。

榮華月餅 5款月餅券推出網店價，例如雙黃白蓮蓉月餅券標準價$398，網店價$209；白蓮蓉月餅券標準價$378，網店價$199，詳情即看【下一頁】。

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責任編輯：陳麗娜