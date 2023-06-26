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【偏頭痛】女生經前綜合症常吃1物緩解　醫揭適得其反致頭痛加劇

健康 17:48 2023/06/26

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一名女生受經前症候群困擾，吃1種食物緩解結果卻適得其反。

經前緊張綜合症與個人體質有關，但原來吃錯食物亦會導致問題加劇！台灣有醫生分享病例，指一名女生一直受經前綜合症困擾，但從未求醫，而是選擇吃巧克力緩解，結果適得其反導致症狀加劇，更演變成偏頭痛。醫生其後列出7種類型的食物，指出它們容易誘發頭痛，不宜多吃。

最新影片：

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【童學園】從戲劇界重返母校推廣藝術　培正中學校長革新課程︰我似學校導演

台灣家醫科醫生王健宇在節目《健康好生活》中分享一宗病例，表示一名女大學生從小飽受經前綜合症困擾，會在月經來前幾天會出現頭痛、頭暈等症狀。醫生指，經前症候群與內分泌及體質有關，一般情況下吃止痛藥可以緩解，隨著患者年紀漸長或荷爾蒙較穩定、生活作息規律後，亦會有所改善。

然而該名女生大學畢業、就業後情況依舊反覆，頭痛的狀態更改變為抽痛，併發噁心及嘔吐，眼睛亦出現不適。她隨即前往就醫，結果發現問題已從經前症候群演變成偏頭痛。

王健宇指，很多經前綜合症患者感到不適的時候會選擇吃朱古力或甜食，認為可緩解症狀、省卻就醫的麻煩；該名女生亦有同樣的行為，但其實巧克力含有酪胺酸，容易引發偏頭痛，導致適得其反。他又在節目中列出7類食物，指出它們容易導致頭痛：

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責任編輯：羅嘉欣

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