【生死教育】70歲開始—快樂時要快樂 曾智華：咪咁老襯只攬住堆錢瓜柴

▲ 七十歲開始—快樂時要快樂。

愈來愈近七十歲，愈來愈多人問我肥碌七十開始想做乜？

計一計，正常人八十歲已「好老」，可能唔多郁到，百病纏身，想四圍去都唔掂。

咁，先計劃七十歲到七十五歲先。

小弟素喜與老友大吃大喝大噴口水。咁，就要爭取未來五年盡做！若能繼續就最好，未能也無憾，因做咗。

自己素來覺得「人在天堂、錢在銀行」實屬戇居，故此，應該只留下足夠又安全度餘生的費用。然後，就快快樂樂地花花花。其中肯定快樂，為宴請各路有感情親朋晚飯。

年初已向中學老友公布，以後每年年初，請大家吃一頓，齊賀生日（因有一半最好感情的，皆在一月生日，包括我也是）。

另外，撥出5萬至10萬元由年初食到年尾，每月請一至兩餐。

如此，五年下來是30萬至50萬元，屬個人順意花費能力的「射程範圍」。

若七十五歲以後仍郁得食得，就再計劃請多五年，加碼到每年50萬至70萬元！

換句話說，預計未來十年，預算請最愛的朋友食80萬至100萬元的晚餐。

聽，好似好多，但老老實實，就我肥碌看看身邊人，咁上下年紀的，走吓一個，走吓又一個，相信能「捱」到八十歲的，可能只有五六成。

錢係賺嚟使的，成世人辛辛苦苦儲下的財富，當然應該在離開前快快樂樂地去花。

千祈咪咁老襯只攬住堆錢瓜柴，又或死前剩下大堆蝕到喊的「金融產品」。總之，七十歲開始—快樂時要快樂。

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