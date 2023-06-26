【香港小姐2023】港姐候選佳麗「大變髮」　大熱Juliana＋莊子璇＋Michelle互相「對撼」

▲ 各位佳麗「變髮」後有咩分別呢？

《2023香港小姐競選》香港小姐其中11位佳麗今日現身金鐘髮型屋「大變髮」，今日到場佳麗有「金髮巨胸版蔡思貝」Juliana、「翻版IU」莊子璇、「火辣學霸」Michelle三位大熱外，還有Zora、Kitty、Hanna、Hera、Jennifer、Anna、趙穎琪、Victoria。

她們早上約9時陸續到髮型屋，由下午約1時先後完成「變髮」以新look見傳媒。

最新影片推介：黃智雯專訪

【香港小姐2023】佳麗髮型屋改造型 莊子璇夠清純金髮Juliana「事業心」超強

Hanna「變髮」增添成熟

經過3個小時「變髮」後，3位佳麗18歲的Hanna﹑Zora及Victoria首先出來，Hanna表示電鬈了髮尾，覺得變成熟點也沒問題，Zora則把頭髮剪短近3吋多，雖然感心疼，但覺得出來效果也不錯，Victoria就剪了少許層次，髮色跟長度沒有改變。

而Anna、Hera、趙穎琪、Jennifer則變化不大，Anna表示電鬈了及染上啡色，Hera就染了深啡色，認為可以顯白；趙穎琪及Jennifer亦弄了highlight。

Michelle努力備戰

至於「火辣學霸」Michelle指因曾漂過頭髮，髮質相對較乾，故做了Treatment ，另亦染淺了髮色，又稱喜歡靠少少斜蔭來修飾面型。

問到她如何備戰，她表示了教練努力做gym，加上每日游水及喝齋啡來去水腫，暫時減去2公斤。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

「金髮蔡思貝」Juliana轉漸變髮色

本身一頭金髮的「金髮蔡思貝」Juliana換上封胸白Tee，透露髮型師替她弄了漸變髮色：「保留了原本的金色做底色，再於上面染灰啡色。」

她亦表示滿意髮色，雖然金色這個髮型保持了兩年，但也很喜歡這個新髮型，並指現時開始Keep Fit備戰。

▲ 左「金髮蔡思貝」Juliana﹑莊子璇（陳曉柔攝）

莊子璇+Kitty變化不大

「翻版IU」莊子璇「變髮」後變化不大，並指經常染髮，故髮型師為她做了treatment 。佳麗Kitty最後完成Set頭，捲了少少頭髮，亦沒有太大變化。

記者：游艾維、陳曉柔