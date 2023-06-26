【月餅2023】皇玥月餅全新系列 至尊燕窩奶黃月餅尊貴體面

皇玥2023月餅系列邀請古天樂代言，除流心奶黃月餅及雙黃白蓮蓉月餅等口味外，今年至尊系列更首次推出燕窩奶黃月餅，全手工製造並限量發售，中秋節向親友及客戶送禮的體面之選。

流心及傳統月餅 獲世界食品最高金獎

皇玥餅藝大師葉永華大師傅及米芝蓮二星餅藝大師黎永冠大師傅，帶領皇玥專業廚師團隊，嚴選最優質的材料，以超凡的製作工藝，精心炮製的流心月餅及傳統月餅，更在2023年「世界食品品質評鑒大獎」（Monde Selection）中勇奪最高級別的「最高金獎」，贏得國際權威認可。當中，皇玥流心月餅是自2019年起，連續5年蟬聯此最高殊榮，更是全港首個流心月餅獲此獎項，可見皇玥團隊對品質的執著。

製作流心餡料的工藝相當講究，餡料過於流質容易被吸收，影響口感；但過於濃稠則導致凝固，失去流心效果。皇玥圑隊為了令流心月餅在室溫下，仍能呈現特定的流心效果，經歷上百次的研究和改良，才令餡料的流心程度達至完美平衡，做到色香味俱全。

▲ 皇玥流心月餅連續5年蟬聯世界食品最高金獎。

至尊月餅氣派非凡 送禮首選

今年皇玥繼續推出享譽盛名的流心月餅外，更首次推出燕窩奶黃月餅，全手工製作，限量發售。月餅採用了頂級燕窩，富含膠原蛋白，滋補養顏。當中燕窩經浸發烹調後，注入香滑的奶黃餡，形成軟心效果。綿密香潤的奶黃餡，結合燕窩滑嫩的口感，為味蕾帶來極致奢華的味覺體驗。

至尊系列設有皇至尊和玥至尊月餅禮盒2款選擇，琥珀橙的禮盒展現出高貴優雅的皇者品味。11件裝的皇至尊月餅禮盒，採用豪華雙層禮盒，內有燕窩奶黃月餅（4件）、流心奶黃月餅（2件）、流心榴槤月餅（1件）、流心芝麻月餅（1件）、流心薑汁月餅（1件）、流心綠茶月餅（1件）、雙黃白蓮蓉月餅（1件），可以一次過品嘗皇玥頂級月餅的經典滋味；而9件裝的玥至尊月餅禮盒則採用單層禮盒設計，內有燕窩奶黃月餅（6件）及流心奶黃月餅（3件），最適合贈送親友及商業伙伴，尊貴夠體面。

▲ 皇至尊（左及中）和玥至尊月餅禮盒（右）。

▲ 至尊系列推出手工製燕窩奶黃月餅，限量發售。

七色夢幻禮盒 化身時尚首飾箱

延續往年經典設計，月餅禮盒選用全手工紙皮盒，透過繁複紙藝呈現出皮革紋理，外觀優雅大方。今年皇玥月餅禮盒以流行色系包裝，除原有的香檳金、琥珀橙、青瓷綠、天空藍及夢幻紫外，今年更新增浪漫粉紅和檸檬黃，以時尚優雅的粉嫩色系呈現活潑氣息，突破傳統印象，為中秋注入無限活力。

佳節過後，色彩繽紛的月餅禮盒，更可化身成美觀實用的首飾寶盒，突顯個人品味，送禮自用皆宜。

推出多款新月餅 加強口味更驚喜

除了至尊系列外，大受歡迎的時尚系列今年更推出迷你五仁月餅，嚴選核桃仁、杏仁、橄欖仁、芝麻仁、瓜子仁5款果仁，果仁味道和口感各有不同，令口感豐富更惹味。注重健康的人士不可錯過低糖系列，新出的低糖雙黃白蓮蓉月餅，採用天然麥芽糖醇，大幅減低糖分並控制在5%之內，在保留傳統古法滋味的同時，做到口感輕盈。

此外，皇玥努力研發新配方，推出2023加強版的流心貓山王榴槤月餅、流心綠茶月餅及低糖綠茶月餅。3款月餅均加重榴槤及綠茶味，味道變得更濃郁，一試難忘。

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（特約）