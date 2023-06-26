【英國開騷】黃妍兩度唱到起雞皮　Cath曼城開騷台上感動落淚

在過去的周末，黃妍（Cath）在英國舉行一連兩場Touch Music Live X 黃妍【BLOOMING UNDERWATER 2023 UK TOUR】，分別於倫敦及曼徹斯特開Show，向來硬朗的Cath，只會在文字上流露感性的一面，今次在英國開Show，卻忍不住喊到唱不到歌。

將製作搬到英國

Cath去年年底都有在倫敦及曼徹斯特開Show，但今次將3月初在港的演唱會整個製作搬到當地，是Cath的首度嘗試，她說：「上次個場比較細有少少似Mini Gig ，今次真係一個正統嘅Show，將Blooming Underwater成個製作搬咗嚟同歌迷分享，意義層面更加強烈，後面孭住咗信念同成個Concept。」

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正式開Show，Cath送上從未曝光、即將推出的單曲《哀傷的作者》外，她被樂迷的熱情感動，在曼徹斯特唱到《心的全部》時，竟喊到唱不下去，不過台下樂迷的大合唱，為整個演出帶來了溫馨的場面。其實Cath過去在香港開Show，即使感動也堅持強忍淚水把歌唱完，但今次卻失守哭了。



再遇歌迷似探朋友

除了台上台下的互動讓Cath感動不已起雞皮，台下亦有令她起雞皮的時刻，Cath笑言：「後台冇冷氣，喺台上射燈射落嚟好熱，落到後台個人都仲係好熱，同事於是喺後台雪櫃拎支裝水出嚟，直接黐落我身體跟住Physically起雞皮。

她表示：「另一個起雞皮就係見到Fans遠道而來，當中有來自希臘亦有來自加拿大，其中希臘的Fans，見到佢好感動，上年佢離開香港，走時都有叫佢俾心機讀書，要好好照顧自己，所以見面第一句就係問佢有冇俾心機讀書？有冇照顧好身體，好似探朋友嘅感覺。」

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另外，她續指：「亦見到上年年底嚟英國見過嘅熟悉面孔，另外亦有新面孔，但都係講廣東話，喺異地Share相同語言，好親密又好奇妙。」

Cath希望可以在世界各地開Show，她說︰「想喺其他地方做Tour，做live感覺好唔同，Fans都有講，聽Studio版本同Live睇我演出，歌曲力度同之間嘅Connection係好唔同，每次去唔同地方唱歌俾大家聽，不論場地大細，我都知道有朋友有被感動到，自己都喺佢哋身上得到力量。」

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