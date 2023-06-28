羅氏推動中港初創發展　深信兩地生物科學巨大潛力

「大灣區」、「初創」及「生命科學」都是本港目前和未來發展的關鍵詞。作為全球生物科技公司龍頭之一的羅氏公司(Roche)，多年來積極推動初創企業發展，近年甚至在上海設立初創孵化器——羅氏加速器。羅氏製藥亞太區合作負責人、副總裁Harm Jan Borgeld於2023年5月首次訪港，接觸了不少初創公司，形容它們「具很強學術基礎及巨大潛力」，加上香港集資經驗充足，相信香港和大灣區內初創的發展將無可限量。

在訪談中，Harm Jan提到羅氏一直關注中國、韓國和日本的創新發展，積極找尋新合作夥伴，重點關注腫瘤、免疫腫瘤、眼科、免疫學和神經科學、罕見病等領域。長駐上海的他表示，中國市場的潛力非常巨大，尤其是在藥品研發和醫療技術方面，中國的創新速度非常快。

▲ Harm Jan形容本港和大灣區內的初創「具很強學術基礎及巨大潛力」。

在過去12個月，羅氏與中國生物技術初創企業達成兩項許可交易。

Harm Jan強調，羅氏公司非常重視對中國市場的投資，並將繼續努力推動中國和全球的生命科學創新。「我們已經與兩家中國生物技術公司簽署了協議，將他們的創新技術帶到全球市場。我們深信，這些合作有助我們繼續提升我們在腫瘤學的科研，將創新治療帶給全球患者。」

讚揚香港醫學學術發展領先區內

Harm Jan同時也關注新加坡、中國香港、台灣地區以及澳洲等地的初創發展；他提到，雖然是首次來港，但他對香港和大灣區的生命科學創新表現出樂觀，特別是在人工智能和單鏈抗體等領域。「在區內，香港的醫學學術發展數一數二，已經是成功的第一步。這次到訪，我也跟一些科研人員、醫生等見面，他們的學術基礎很紥實，這都是不可多得的。」

然而，他強調，為了使這些公司蓬勃發展，需要來自香港和其他實體的資金和支持。「香港的融資能力毋容置疑，除了大量的創投基金，還有備受注視的股票市場，讓這些創新公司公開募股(IPO)，籌集資金之餘，也吸引區內、甚至全球投資者的目光，有機會製造更多合作與發展機會。」

羅氏與科技園簽署戰略合作協議

▲ 劉寒青醫生表示，羅氏早前與香港科技園公司簽署了戰略合作協議，希望打造更強大的科研和創新生態系統。

掌舵香港業務的羅氏大藥廠香港有限公司港澳總經理劉寒青醫生表示，羅氏早前與香港科技園公司簽署了戰略合作協議，希望共同引領香港和大灣區成為亞太區生命和健康科技的先行示範區。此次合作是科技園公司與生物科技企業達成的首個跨領域多方位的戰略合作協議，包括科技和數據發展及分享。

她表示，雙方希望給予內地和香港的初創公司更多的支持，包括加強香港、內地和亞太先進經濟體之間的交流，為創新科技企業提供更大的舞台。此外，通過促進數據協作，科技園公司和羅氏希望在香港打造醫療數據生態圈，並將大灣區打造成中國生命和健康科技的先行區。

劉寒青醫生表示，這次合作的意義重大，不僅促進了科技和醫療領域的發展，還加強了兩地之間的合作與交流。「透過合作，香港和大灣區將能夠更好地利用彼此的優勢和資源，打造更強大的科研和創新生態系統，為亞太地區的生命和健康科技發展做出更大的貢獻。」

期望與政府擕手推動完善政策

不過，她坦言，政府在當中的角色亦不可或缺，「我們希望透過舉辦公共論壇、高層圓桌會議等，推動完善相關政策，使得大灣區的先行經驗能夠用於先進科技在全國的註冊和應用。舉例說，透過跟本港初創合作研發的藥物和治療技術，能否獲得更多支持呢？又或者在進入本地醫療系統、甚至內地市場時，程序又是如何呢？這些政策都影響著本地生命科學初創的發展。」

在訪談中，二人從不同角度看香港的生命科學初創發展，但結論一致——香港極具優勢，包括香港和大灣區的良好發展勢頭、充沛的投資和資金支持、基礎深厚的科研發展等，這些話題都是當今世界關注的焦點，也是生命科學創新發展的關鍵因素。二人深信，在不斷的努力和合作下，香港和大灣區的生命科學創新一定能夠迎來更加光明的未來。

以上資訊由羅氏大藥廠香港有限公司提供。