【不倫戀】廣末涼子丈夫好老公形象盡毀　 Candle JUNE被爆偷食為爭女打員工

42歲日本女神廣末涼子因被踢爆偷食名廚鳥羽周作形象插水，無限期停工。而廣末涼子的藝術家老公Candle JUNE井筒順在6月18日突然舉行記者會，為太太不倫行為向各界道歉。

當日記者會上，一臉憂傷的Candle JUNE井筒順更淚灑當場：「：「首先，妻子造成許多人的困擾，我要在此致歉。對方的家人、親戚和各位關係人士，很抱歉為各位帶來困擾」，並深深一鞠躬，而且更憂心指孩子是無辜，盡展好丈夫、好爸爸形象。

【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會 流淚為太太出軌道歉：孩子無辜

▲ Candle JUNE當日淚灑記者會。

踢爆Candle JUNE偷食

不過，今日（6月26日）就有位Candle JUNE井筒順前員工向日本雜誌《週刊女性》控訴，指曾被井筒順爆打、剃光頭，而且對方更跟與公司同事搞不倫戀。

該爆料者聲稱是與Candle JUNE曾共事10年的前員工，在24歲開始在對方公司上班，而這員工結婚時，Candle JUNE與廣末涼子都有出席他的婚禮。不過，這員工婚後與公司新女同事出軌，於是太太發現後向Candle JUNE投訴。

▲ 爆料者稱被Candle JUNE暴打及剃髮。

於是，Candle JUNE約他單獨到位於神奈川的工作室，然後暴打他，更拿出電動理髮器將其頭髮剃掉後燒掉。

Candle JUNE在施暴過程中，還不停地稱：「竟敢搞我的女人」、「她是我的女人」之類的話，才知該新女同事同時搭上Candle JUNE，該男員工版打時不斷道歉，整身傷花2個月才痊癒。

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