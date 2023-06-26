  • 32°C
香港時間 : 2023626日 (週一) 16:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不倫戀】廣末涼子丈夫好老公形象盡毀　 Candle JUNE被爆偷食為爭女打員工

娛樂 16:33 2023/06/26

分享：

分享：

熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

42歲日本女神廣末涼子因被踢爆偷食名廚鳥羽周作形象插水，無限期停工。而廣末涼子的藝術家老公Candle JUNE井筒順在6月18日突然舉行記者會，為太太不倫行為向各界道歉。

當日記者會上，一臉憂傷的Candle JUNE井筒順更淚灑當場：「：「首先，妻子造成許多人的困擾，我要在此致歉。對方的家人、親戚和各位關係人士，很抱歉為各位帶來困擾」，並深深一鞠躬，而且更憂心指孩子是無辜，盡展好丈夫、好爸爸形象。

【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜

Candle JUNE當日淚灑記者會。

踢爆Candle JUNE偷食

不過，今日（6月26日）就有位Candle JUNE井筒順前員工向日本雜誌《週刊女性》控訴，指曾被井筒順爆打、剃光頭，而且對方更跟與公司同事搞不倫戀。

該爆料者聲稱是與Candle JUNE曾共事10年的前員工，在24歲開始在對方公司上班，而這員工結婚時，Candle JUNE與廣末涼子都有出席他的婚禮。不過，這員工婚後與公司新女同事出軌，於是太太發現後向Candle JUNE投訴。

爆料者稱被Candle JUNE暴打及剃髮。

於是，Candle JUNE約他單獨到位於神奈川的工作室，然後暴打他，更拿出電動理髮器將其頭髮剃掉後燒掉。

Candle JUNE在施暴過程中，還不停地稱：「竟敢搞我的女人」、「她是我的女人」之類的話，才知該新女同事同時搭上Candle JUNE，該男員工版打時不斷道歉，整身傷花2個月才痊癒。

最新影片推介：黃智雯專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】黃智雯遇樽頸盼觀眾見到突破 自言未有結婚衝動不怕不婚即分

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜
14:16 2023/06/18
【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜
【不倫戀】廣末涼子丈夫開記招句句有骨　Candle JUNE似暗示太太早不安於室
17:35 2023/06/18
【不倫戀】廣末涼子丈夫開記招句句有骨　Candle JUNE似暗示太太早不安於室
【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食
10:26 2023/06/17
【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食

你可能感興趣

【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜
14:16 2023/06/18
【不倫戀】廣末涼子丈夫Candle JUNE突然開記者會　流淚為太太出軌道歉：孩子無辜
【不倫戀】廣末涼子丈夫開記招句句有骨　Candle JUNE似暗示太太早不安於室
17:35 2023/06/18
【不倫戀】廣末涼子丈夫開記招句句有骨　Candle JUNE似暗示太太早不安於室
【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食
10:26 2023/06/17
【不倫戀】廣末涼子丈夫被揭有婚外情　疑為巨額贍養費先發制人爆太太偷食
廣末涼子 娛樂人物職業 演員 歌手 網絡熱話 家庭關係 出軌

最高瀏覽

【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
12:51 2023/06/19
【致命咳藥水】毒咳藥水肆虐全球致300兒童亡　世衞證實︰多9國受影響
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
14:15 2023/06/19
【性騷擾】黃子佼直播認曾非禮少女　玉石俱焚大爆娛圈黑幕後入院 　
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌
14:25 2023/06/19
【癌症殺手】夫妻常吃1道餸　半年內先後患上大腸癌