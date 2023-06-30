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【萬物有情】暖心海豹誤會潛水員遇溺　呼同伴合力抓手臂「救起」再親吻送別

休閒消費 13:08 2023/06/30

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一名男子潛水期間，被一隻海豹誤以為是遇溺，最後更呼叫數名同伴一起把男子「救」上水面。（網上截圖）

萬物皆有情。近日一段令人窩心的影片在網上熱傳，一名男子潛水期間，被一隻海豹誤以為是遇溺，最後更呼叫數名同伴一起把男子「救」上水面。海豹們雖然會錯意，但熱心的行為十分可愛，令網友忍不住大呼，「好温馨也好温暖！」

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該影片由男子的同行者幫忙拍攝。影片開首，便看到了一隻海豹用牠短少的手掌扣住男子的右臂，此時男子一面不解的望向鏡頭，還以為海豹是想跟他玩耍。隨後，有2﹑3隻海豹游過來，從「上﹑下﹑左﹑右」不同方向圍著男子，當中有一隻海豹更把牠的掌放到男子的下巴，狀似想「提起」男子。

此時，男子終於明白海豹們的用意，知道牠們是誤以為他遇溺了，想「救」起他。男子不忍心辜負牠們的好意，便順應其意思一起游上水面。最後，海豹成功「拯救」男子，離開時，海豹更把嘴巴靠到男子的潛水鏡前，輕輕地親了一下。

事實上，影片並非近期所拍攝，只是「暖男」海豹的行為實在太可愛，令整件溫馨事件再被網友廣傳。

    點擊圖片放大
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影片吸引到超過27萬個讚好，大量網友大呼可愛，「好感動哦，早上看到這個覺得這個世界充滿愛。」﹑「很感動人類、有善心與愛心的海豹！值得向這群海豹致敬！」﹑「真的是稱職的潛水救生員。」；更有網友籍此呼籲人類，要好好善待動物，「海豹應該是看到泡泡，才會誤以為缺氧。動物都有情，人類別在殺害動物了。」

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責任編輯︰陳珈希

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