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【懷念家駒】肥媽聲稱家駒生前為自己寫歌　 Beyond黃家強怒斥滿口謊言

娛樂 17:04 2023/06/26

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肥媽聲稱家駒生前為自己寫歌。

黃家駒已離世30年，早前TVB播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，肥媽（Maria Cordero）有份亮相，她指家駒弟弟家強過往曾電致給她，指家駒生前曾為她寫歌，並希望以全球發行方式紀念家駒。

肥媽在節目中演唱由家駒作曲的《感激這對手》，家強則在今日（6月26日）更新塵封近3年的Facebook專頁，怒轟肥媽滿口大話！

【國泰歧視風波】肥媽指解僱涉事空姐合理　激動拍片：全世界都學中文！

肥媽：好觸動到我嘅心

肥媽聲稱《感激這對手》是由家駒在1988年創作的demo而製成，並由關栩溢填詞。

她又指自己錄音時一直想著Beyond與家駒，哽咽道：「其實我都有同家駒講，因為我真係冇時間聽呢首歌，我淨係（錄音）前兩日聽過一次，我同家駒講『你幫幫我』，我聽咗兩次入去（錄音）就得。

她續說：「我覺得佢都有幫我。我諗唔到佢會寫呢隻歌畀我，好觸動到我嘅心，真係我嘅榮幸。」

歌曲MV在5月14日在Youtube上發布，簡介中提到：「黃家駒在1988年創作的demo “肥媽”，經歷三十五年後終於由Maria親自演繹首度面世。填詞人關栩溢：《感激這對手》可被視為 Beyond《真的愛妳》的外傳，也可被視作Maria的《Mama I Love You》的延續。」

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家強：關於我的都是謊言

今早，家強更新其Facebook專頁，轉發有關肥媽的報導，並寫道：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能”感動”人。」

家強再於帖文下留言，「係呢個風雨飄搖嘅時代，我希望做人可以無愧於心。」

網民留言力撐：「謝謝你澄清，很喜歡你哥哥的作品，但不會聽這首」、「撐你講真話」、「家強加油 懷念家駒」、「做好自己就是最大的成就」。

黃家強（Facebook圖片）

事件有另一版本？

其實肥媽早在抖音講述事件，她當時是指Beyond經理人聯絡她，指家駒往日本發展前曾寫了一首歌給她，並問她可否唱出該首作品。

另外，有網民指歌曲是由Beyond前經理人陳健添所賣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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