【食安新焦點】農產品或含微細昆蟲碎片　食安中心：無礙食物安全

食物在生產過程中有可能受到外來物污染，部分外來物（例如金屬、塑膠或玻璃碎片）會對消費者構成嚴重健康風險 ，如果不小心進食摻雜這些外來物的食物可能會令人受傷 。而部分的外來物則屬於食物品質的問題，影響消費者對食物的觀感。其中一種可能出現於穀類製品的外來物，是不能靠肉眼觀察的輕質異物（light filth），當中以微細的昆蟲碎片較為常見。那麼，為甚麼者下食物會有昆蟲或者昆蟲碎片呢？進食含有昆蟲碎片的食物會否帶來食安風險呢？

為什麼昆蟲及昆蟲碎片會常見於穀物中？

有些外來物不會影響市民健康，例如一些肉眼看不見的微細動物毛髮、天然存在於農作物的昆蟲碎片等「輕質異物」，算是較常見的「食品缺陷」，嚴格來說屬於食物品質問題。穀類及穀物是容易受到害蟲例如米象（俗稱穀牛）等侵擾的農產品，生產商在田野間收割穀物時，這些微細的昆蟲可能會與同農作物一併被收集到食物製作工場。在食物製作及加工過程中，通常會有工序清除在原材料中的異物和雜質。然而，即使已採取清除措施，部分小昆蟲仍然可能殘留在所收割的穀物未被清除。這些小昆蟲隨後在加工過程中會被磨成肉眼看不見的極微細的碎片，成為「輕質異物」。故在各種農產品中，包括米、粟米、小麥、燕麥、大麥及其他蔬果，以及其製品（例如粉麵），都有可能發現昆蟲這些外來物質。

▲ 米象（俗稱穀牛）（由食物環境衞生署防治蟲鼠事務諮詢組提供）

進食含有昆蟲碎片的食物會有食安風險嗎？

雖然摻雜了昆蟲碎片的食品看來或會難以吸引消費者，但食物主管當局一般將之視為天然和無可避免的物質，不會對人類健康構成明顯危害。米象等昆蟲對人畜、家具及衣服無害，不會叮咬和螫傷人，只會破壞所蛀食的穀物。然而，為減少食物被破壞，食物應該貯存在合適的環境以免害蟲滋生。至於國際間對測試食物中輕質異物的品質檢定方法並無共識，國際食品法典委員會亦認為，農產品如穀物製品難免含有包括昆蟲碎片等微細的輕質異物。

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妥善保貯存食物減低穀物蟲害

一般而言，穀物害蟲不能在水分含量低的穀物中生存。透過控制溫度，可以處理受蟲害的穀物。舉例來說，只要把受蟲害的穀物加熱至攝氏60度一小時，或以攝氏0度冷藏一星期，便可殺滅米象。話雖如此，業界和生產商有責任檢視與完善食品生產程序，盡量減少輕質異物的數量，並應遵循優良製造規範，例如把穀物製品貯存與加工之間的時間縮短，以減少發生蟲害的機會。消費者應避免購買包裝不完整及有蟲害跡象的穀物製品，購買後存放在密封的堅固容器內，並置於陰涼乾爽的地方。若穀物受損嚴重，不宜食用，則應棄掉。

總括而言，雖然這些看不見的「輕質異物」或會影響消費者的購買意欲，但一般來說無礙食物安全，不會構成健康風險。市民應向可靠及商譽良好的商店選購食物，並按照食物標籤上的貯存方法存放食物。如果發現食物有異物或品質問題，可先與售賣的商店溝通，或致電政府熱線1823投訴。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。