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【煽動刊物】《立場》涉發布煽動刊物續審　控方指單純引起憎恨足以構成煽惑罪

社會 15:57 2023/06/26

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被告鍾沛權（資料圖片）

已停運的《立場新聞》母公司、前總編輯鍾沛權及前署任總編輯林紹桐，涉發表17篇文章以宣揚非法理念，被控串謀發布或複製煽動刊物罪案，今（26日）於區域法院作結案陳詞。控方指，法庭應平衡新聞自由與保障公眾安全，考慮案發時的情況後，應以保障公眾安全作首要考慮，又指即使被告本身未有煽動意圖，單純引起憎恨便足以構成煽惑罪。

3名被告為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）。案件原定於上周一（19日）作結案陳詞，但因控方代表感染新冠病毒而延至今天陳詞。

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控方結案陳詞時指，法庭應平衡新聞自由與保障公眾安全，在考慮案發時的情況後，應以保障公眾安全作首要考慮。控方又指，煽動罪有防範性質，政府應及早找出煽動性文章。

控方又引述1952年案例，其中涉及《大公報》被控發布煽動刊物。控方指，即使被告本身未有煽動意圖，單純引起憎恨便足以構成煽惑罪，故不論文章作者屬誰，只要發布文章便觸犯法例。

控方另提及立法局於1996年打算修訂煽動罪，反映控方毋須證明被告的煽動意圖，控方又指若被告為傳媒機構，亦難以證明其意圖。

控方指，《基本法》已清楚解釋所謂的紅線，包括一國兩制等基本原則，只要出版觸及底線的刊物便屬違法。控方續指，在《基本法》賦予的新聞自由下，傳媒應負上應有的責任，又指傳媒報道時應遵守求真及持平等原則。

控方指，傳媒在社會中有一定影響力，其潛在風險不容忽視，又指《立場新聞》在現今社會亦有重大影響力。

控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及或複製煽動刊物，即具意圖引起憎恨或藐視中央或港府或激起對其離叛等。

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記者：梁錦麟

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