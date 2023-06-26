【大灣區護士】來港護士：以廣東話與本地病人溝通無困難　如病人聽不明白會「大聲點」

▲ （左起）醫院管理局護理總護理行政經理梁明博士、伊利沙伯醫院病房經理（内科）黃美玲、新界東醫院聯網老人科顧問護師史綺雯、中山大學腫瘤防治中心護士劉佳麗、 廣東省中醫院護士楊敏菲、惠州市中心人民醫院護士尚昫晛（梁偉榮攝）

大灣區醫療人才交流計劃下的70名護士來港約2個月，於臨床導師訓練下「一對一」進行臨床訓練，醫管局今偕同3名廣東省護士見記者。有內地護士表示，以廣東話與病人交流無特別困難，如病人聽不明白會「大聲點」。有護士就指，本港醫護分工細緻、醫患關係良好，稱於交流期間學習良多。

第一批護士會於本港交流10個半月，他們進行網上及臨床實習後，主要於老人科病房以「臨床帶教」模式一對一進行訓練，每周工作44小時。大灣區護士穿與本港護士相同的制服，亦獲醫院安排住宿及生活津貼。

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來自廣東省中山大學腫瘤防治中心的劉佳麗於內地有7年護理工作經驗，服務老年腫瘤病人為主，獲安排於沙田醫院進行臨床交流，進行基礎、支援性護理及臨終護理服務。

她表示，本港有其醫院尚未設有的護士診所，提供營養管理、吞嚥管理及傷口護理等，對此很有興趣，期待8月可以到診所參觀，並將經驗帶回內地。劉佳麗稱，發現本港護士對長者如親人一般，本港醫患關係良好。

廣州市中心人民醫院的尚昀晛就獲安排於仁濟醫院進行臨床交流，他獲安排參與急症腦中風護理及習學中風熔栓技術。尚昀晛指，本港腦中風收治流程專業及迅速，醫療能力非常強，值得學習。

外界一直關注內地抵港醫護的廣東話及英語水平。劉佳麗指，自己於廣東住了12年，大部地廣東話均聽得明白，如病人聽不明白會「大聲點」。來自廣東省中醫院的楊敏菲則表示，與病人「同聲同氣」，長者得知其來自廣東後能打開話題。被問到日後會否考慮長期留學，她就稱太長遠未考慮到。

主管計劃的新界東醫院聯網老人科顧問護師史綺雯指，來港護士十分專業，不但無加重負擔，更於團隊工作提供更好的服務，形容是「多一對專業的手」。

醫管局護理總護理行政經理梁明表示，第二批護士會於今年年底至明年年初抵港，第三批則預計於明年年頂來港，仍在探討會於甚麼病房學習。

醫衞局正計劃於今年內提交海外護士修正案條例，被問到會否優先考慮大灣區護士。梁明表示，未有相關時間表，不過會配合相關部門。

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記者：陳展棋