【未來球星】徐榮16歲大仔暴風長高　讀英國體育名校年學費逾42萬

▲ 徐榮16歲大仔最近從英國返港探望家人，可見外表成熟了許多，並長高至爸爸平頭。

48歲圈中好爸爸徐榮從不催谷子女的學業，卻十分著重興趣發展。現年16歲的大仔徐朗（Karson）遺傳了爸爸的好腳法，立志要成為一名職業足球員。徐榮為了栽培囝囝，不惜大灑金錢送囝囝去英國讀著名體育學校，徐朗更順利入到校隊。近日徐朗返港探望家人，可見成熟了許多，高度更與爸爸平頭。

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徐朗最近放假從英國返港，徐榮在社交平台晒出久違的一家四口近照，並留言道：「哥哥歸隊#welcomehome #包姐最開心 #有哥的妹妹像個寶」。從相片中可見，徐朗的外表成熟了許多，身型結實，兩父子有講有笑。

徐朗自近年赴英國升學後暴風長高，最近已長高至爸爸平頭，每次返港都與爸爸外出行街、做運動，兩父子愈來愈合拍。去年徐朗也曾返港探親，並與爸爸徐榮一同接受TOPick訪問，他用低沉的聲線表示，自己的目標清晰，最渴望在外國當職業足球員，又能代表港隊打出好成績。他感激爸爸一直支持他做喜歡的事，明白爸爸嚴厲是為自己好。

我知道很多父母都不支持子女踢波，只想專注學業，我很多謝爸爸支持我，還送我去外國踢波。

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徐榮稱早已發現兒子踢足球別具天份，故決定全力栽培，經留學公司朋友介紹下，3年前送兒子赴英國升學，選讀著重體育發展的寄宿學校Bede's Senior School。徐榮讚揚學校運動設施齊備，又能兼顧學業，且英國南部的天氣較暖和，香港人較易適應。

密密練波減低思鄉病

徐朗在學校報讀的課程均與運動及足球相關，例如Sports Science（運動科學）。學校亦有很多球場，一放學就即到球場練波，「教練是前職業球員，人很好，得到他們的教導，令我們（球技）大有進步。」

由於學校位於鄉郊地區，附近娛樂不多，徐朗可以專心學業及踢波，他坦言經常思鄉病發作，幸好同學很友善，就像一家人，「我會找點東西做讓自己忙碌，去踢波或找朋友談天，令我忘記home sick。」孝順的他又會每天致電父母報告每日行蹤，讓父母不必關心自己。

▲ 徐朗目標要在外國做職業足球員。（陳國峰攝）

在學校短短兩年，徐朗已代表校隊參加比賽，球技突飛猛進。去年他協助球隊奪得英國南部大型校際賽獎項，他謙稱是整個球隊的功勞，一定會繼續努力。徐榮知道兒子視職業球員為目標後，就對他的踢波態度非常嚴格。

如果他在比賽中踢得不好，即使他贏波我都會照鬧，若然他輸波但踢得好，我都會讚。我重視他在過程中有否努力，而非取決於成績。即使最後他未能靠踢波賺取豐厚收入，但最少曾努力奮鬥過。

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徐榮指每天見到兒子回家，都感覺他長高了許多，性格也變得獨立，尤其以前他很少進入廚房，他到英國留學後開始入廚，由最初只會烘多士，到煮意粉、炒飯，愈來愈多款式。

學校著重體藝 設自家動物園

英國寄宿學校Bede's Senior School位於英格蘭東南部Eastbourne海邊，於1979年創校，是一所著重體藝的學校，擁有自家舞蹈學院及多項體育設施，更設有自家動物園，養育了爬蟲類、哺乳類、鳥類、兩棲類等小動物，以推動生態教育。徐朗稱同學可以選修與動物相關科目，雖然他沒有選修，但仍可當課外活動去玩。

Bede's Senior School於2023-24年將會加學費，學費加寄宿費每學期高達1.4萬英鎊（約14萬港元），一年有3個學期，即全年總共逾4.2萬英鎊（逾42萬港元），可見徐榮出錢出力栽培兒子。

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責任編輯︰林綺玲