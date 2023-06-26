【物流發展】議員關注本港土地不足　林健鋒促培訓本地人才解決青黃不接問題

▲ 立法會經濟發展事務委員會討論物流業發展。（資料圖片）

香港一直是亞洲區內的重要物流樞紐，中央政府亦確定香港作為區內物流樞紐的定位。立法會經濟發展事務委員會今日舉行會議，討論本地物流發展，多名議員關注土地不足的問題，及原來物流業棕地作業者的安排。經民聯立法會議員林健鋒關注物流業人手短缺問題，政府回應指，會強加培訓和宣傳，吸引更多年輕人入行。

林健鋒發言時，詢問政府有甚麼鼓勵年輕人入行的對策。局方表示，會令年輕人了解到物流業除了本地發展外，更可提升到國際增面，令他們知道物流業可向高端科技進發。

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選委界立法會議員陳紹雄提到，政府文件指「除了葵青區的物流用地外，已在北部都會區的新發展區內預留額外土地作現代物流發展」，他關注將可提供多少公頃的土地。運輸及物流局署理副秘書長陳婉雯沒有正面回應額外土地的面積，只稱會再作研究，強調最終方案會確保進駐的物流業能發揮協同效應。

對於未來會如何用好港珠澳大橋來發展物流業，運輸及物流局首席助理秘書長朱瑞雯強調，港府一直有和珠海方面溝通，又指運輸及物流局局長林世雄早前有到珠海考察，正正是為了解未來可如何利用三地優勢共同合作。

周浩鼎：洪水橋、元朗南區域能釋放大量棕地 將來用作商業或住宅發展

民建聯立法會議員周浩鼎關注棕地作業者的安排，他表示香港物流業的發展，離不開棕地作業的操作，目前在洪水橋、元朗南區域能釋放大量棕地，將來用作商業或住宅發展等用途。

周浩鼎建議，政府除了鼓勵未來棕地作業持份者搬進多層物流設施外，也應考慮因應部分棕地作業者的產業經濟價值及對社會其必要性，而因客觀因素不適宜進駐多層大廈的棕地作業，適當地預留一些用地讓他們總能夠有作業的生存空間。

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責任編輯：戴朗希