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【超市大搜查】即食麵高脂增患心血管疾病風險　17款韓國非油炸即食麵推介

食用安全 12:37 2023/06/27

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熱門 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 隱門 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

即食麵高脂增患心血管疾病風險，17款韓國非油炸即食麵推介。

即食麵幾乎是每家每戶必備，近年更興起韓式即食麵，但並非每款都適合減肥人士。「尚營坊健康顧問有限公司」為大家嚴選17款韓國非油炸即食麵，較健康又好味，連營養師都密密回購！

最新影片：

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「尚營坊」營養師指出，傳統即食麵用油炸脫水技術保存，麵餅經油炸脂肪量上升更容易致肥。另外，若麵餅油炸過程使用棕櫚油，則反式脂肪量、總脂肪及飽和脂肪都會提升，比起非油炸麵，脂肪含量可高4倍，更增加引起心血管疾病風險。因此，「尚營坊」更推薦選購非油炸麵類。

不過，雖然非油炸的麵類脂肪含量較低，但選購前仍要看清成份表。如果見到其中有棕櫚油、植物油脂，就代表麵餅是加了油焗製，要小心選擇。

8款非油炸即食麵類推介

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5款非油炸湯麵/拌麵類推介

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4款非油炸炸醬麵類推介

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健康進食小貼士

「尚營坊」營養師提醒大家，雖然非油炸即食麵較健康，但還需注意避免調味油和醬料包。留意食物成份表，若調味醬料中加入牛油、豬油或棕櫚油作配料，均會令產品嘅飽和脂肪含量增加，尤其是炸醬麵類，配上汁料熱量頗高，只可偶爾淺嘗。

建議進食時，少放調味油及高鈉的調味粉，最好只放半包；若放完1包，吃麵時就要避免喝湯。另可選配些新鮮食材，如蔬菜、雞蛋、瘦肉片、豆腐等作配菜，以增加飽肚感兼營養更均衡。

內容獲「尚營坊」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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