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【醫療科技】中大教授盧煜明與Prenetics斥2億美元組合資企業　將推多種癌症早期篩查檢測

社會 16:19 2023/06/26

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中大醫學院副院長（研究）及創新診斷科技中心科研總監主任盧煜明。（資料圖片）

基因測試公司Prenetics宣布，與中大醫學院副院長（研究）及創新診斷科技中心科研總監主任盧煜明斥資2億美元（約15.6億港元），成立合資企業Insighta推出多癌種早期篩查。首個檢測聚焦肝癌和肺癌，料於明年初開始在多國進行5,000人的臨床測試，並計劃2025年在內地和香港上市。

Insighta技術來源於中大InnoHK研究中心創新診斷科技中心，得到港府創新科技署InnoHK Initiative的支持。而盧煜明於2022年發表的「FRAGMA」技術將用於Insighta的多癌種早期篩查。

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Insighta首個突破性檢測「Presight」將於2024年初開始，在多國進行5,000人的臨床測試。 Presight的首個檢測將聚焦肝癌和肺癌，並計劃於2025年在內地和香港首發上市。Insighta又計劃在2027 年推出 Presight One，是針對多種癌症的早期檢測，能夠檢測超過10種以上的不同癌種。

盧煜明表示，Presight在多癌種早期檢測方面擁有巨大潛力，透過血漿DNA的碎片模式可作為表觀遺傳學的癌症檢測方法，其準確性較高，流程簡易，成本效益亦高。該創新技術不但代表癌症檢測領域成功邁出重要一步，更具有改變數百萬人生活的潛力，「它將改變癌症預後軌跡，為曾經被認為治癒機會渺茫的患者帶來希望。」

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記者：蘇文軒

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