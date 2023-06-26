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【非常教師】女教師任教24年請假20年 教育局花10年先成功開除

親子 17:13 2023/06/26

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意大利1名中學女教師，執教24年卻請假20年，更遭學生們投訴上堂唔認真玩手機被炒 女教上訴抗辯被法院駁回：無能教師！(《Mother》劇照)

唔少打工仔都會射波請假，但最緊要唔好過份！義大利一名中學女教師，在教學生涯24年，卻頻頻請假，缺席時數累積長達20年。而且她更遭學生及家長投訴上堂唔認真玩手機，甚至連教科書都沒帶，最後教育部於2013年進行調查及解僱她，但該女教卻提出上訴，官司纏訟10年，直到本月25日才被正式開除。

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綜合外媒報道，事件發生在威尼斯南部25公里的基奧賈（Chioggia）。該名女教師在當地中學教授歷史及哲學，在職期間她最高紀錄連續上課4個月，其餘時間不是請假、就是缺席。

由於她被學生們抱怨，指她備課不充分、評分沒有標準，甚至沒有攜帶教科書就授課。義大利教育部接獲投訴後，於2013年展開調查，竟發現女教師更多不當行為，例如在課堂上注意力不集中，上課時使用手機等等……。因此，義大利教育部打算辭退該名女教師。

女教師面臨失業時，以「教學自由」向教育部提出訴訟。不過官司纏訟10年，而最高法院認為，所謂教學自由，指的是選擇適當教學方法的自主權，但這並不代表教師可以無所作為，或是不組織或不聽從學校安排的課程，因此最高法院還將該名女教師形容為「永遠且絕對無能力符合職位」，因此判決教育部勝訴，女教師於昨日(25日)遭正式解僱。

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責任編輯︰王明芳

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