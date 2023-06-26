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【唱好香港】李家超晤浙江省委書記　盼兩地繼續在金融、航空、文化和旅遊範疇合作

政治 17:23 2023/06/26

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

李家超今日在禮賓府與浙江省委書記易煉紅（左）會面。（政府新聞處圖片）

特首李家超今日在禮賓府與浙江省委書記易煉紅會面，就深化香港和浙江合作交換意見。李家超指，期待兩地繼續在金融、航空，以及文化和旅遊等範疇務實合作，攜手把握國家「十四五」規劃下的機遇。
　　 
李家超歡迎易煉紅率領代表團訪港，舉辦「2023港澳‧浙江周」大型活動，並見證兩地簽訂合作協議和多份合作備忘錄。他期望香港和浙江藉着更緊密和高層次的合作交流，共同開拓更大發展空間，開展全方位深度合作的新階段。

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他表示，香港一直是浙江省最大境外投資來源地，也是該省企業境外上市的首選平台和「走出去」拓展海外市場的首選地之一。他期待兩地繼續在金融、航空，以及文化和旅遊等範疇務實合作，攜手把握國家「十四五」規劃下的機遇，協同發展，共創輝煌。他提到，特區政府高度重視深化香港和浙江的合作，在2017年成立駐浙江聯絡處，積極推動雙方在各方面的交流。

政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、教育局局長蔡若蓮博士、民政及青年事務局局長麥美娟和特首辦主任葉文娟亦有出席會面。

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責任編輯：區綽彥

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