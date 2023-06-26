【童樂居案】涉月內襲擊10幼童前職員認罪囚27個月　為童樂居案中刑期最重

▲ 涉月內襲擊10幼童前職員認罪囚27個月，為童樂居案中刑期最重（資料圖片）

「童樂居」虐兒案累計34名職員被控，其中56歲前女職員涉於不足1個月內襲擊10名幼童，包括用力踩在幼童臉上等。女職員早前於區域法院承認11項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今（26日）被判監27個月，刑期為目前童樂居案中最高，亦是首宗於區域法院認罪的被告。法官判刑時指，被告於10天內七度針對同一男童施暴，包括用力踩臉等，為各項控罪中最嚴重。

女被告陳麗娟（56歲，前幼兒工作者），早前承認11項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。

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法官判刑時指，被告案發時的職責是照顧幼童，明白被告有其難處，但被告不但未有向上級或他人求助，反而於1個月內多次對幼童施襲，這違反社會對她的期望，亦增加案件嚴重性。

法官又指，涉案的19個事件中，大部分均未涉及人手短缺問題，幼童亦未有不當行為激怒被告。被告於10天內，7次針對2歲男童B施襲，包括用力踩B的臉等，為各項控罪中最嚴重。

法官指，考慮到每次事發時間不長，以及沒有證據顯示幼童因事件留下永久性傷害，就11項控罪，判被告共入獄27個月。本案為涉童樂居虐兒案中，首宗於區域法院認罪的案件，亦是目前為止被判刑期最重。

資料顯示，童樂居案已有共34名前職員被起訴，至今共16人被裁定罪成，被判監4周至27個月不等。據了解，其餘被告仍有待於區域法院及裁判法院處理。

案情指，被告於2021年11月20日至12月18日，分別於童樂居襲擊10名幼童，其間更於10天內7次對男童B施襲。被告曾用力踩2歲男童B的臉，再將B按在地上約20秒，數天後又腳踢B胸口，以及將水樽撞向B嘴部等。

被告其餘虐兒行為包括抬起2歲男童L，再拋向地墊、橫拋3歲男童A，以及將不知名兒童從坐着的便盆拉開，再推他到旁邊，令他坐在其中1名兒童身上等。

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記者：梁錦麟