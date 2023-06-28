【尖子透視】鋼琴演奏級泳賽屢奪獎　文武雙全小六生考入聖保羅書院

▲ 鋼琴演奏級泳賽屢奪獎，文武雙全小六生考入聖保羅書院。（曾嘉文攝）

要獲得名校入場劵，除了學業成績優異，出色的課外活動表現也是關鍵。保良局黃永樹小學的小六生林瑾濠自小受母親栽培，成為一名自律好學的學生，在學業、音樂、運動等各方面都取得出色成就。然而，他對自我的完美要求卻一度成為壓力，影響情緒和人際關係，慶幸他找出減壓方法，成功克服難關考入傳統名校聖保羅書院。

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文武雙全的育成

瑾濠的爸爸任職商人，工作繁忙，媽媽全職照顧家庭，自小採用嚴格方式培育瑾濠，無論是生活習慣、學業成績等都對瑾濠有高期望，令他成為自律、自我要求高的男生。

瑾濠學業成績優異，多年來一直都是排名在全級頭五位。他熱愛音樂，小時侯主動請求媽媽讓他學鋼琴，自此他刻苦加強自己的造詣，目前正在準備演奏級考試。他亦是運動精英，他被學校挑選加入游泳和排球校隊，勇奪佳績；他近年亦參與STEM課程，學習電腦編程，可謂文武全才，最終獲傳統直資男校聖保羅書院取錄。

感謝媽媽給我的壓力，這才令我不斷進步。我想涉獵更多方面，更想在不同方面都做到最好。

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讀書與減壓

談到學習心得，瑾濠認為預習和制訂時間表是最重要，在非考試測驗的日子，他每日會花約半小時預習，除了目前的課程，他亦購買了中學課本，希望盡早了解更多知識，為升中做好準備。此外，做好時間分配，妥當安排每天的必做事項，也可避免浪費時間。

瑾濠雖然在首兩次呈分試考獲佳績，惟作為完美主義者的他仍想更進一步，加上要兼顧課外活動和比賽，令他倍受壓力，結果在小六第一學期的考試中失準，情緒開始起伏不定，更在同學之間發生爭執。幸好，他在游泳校隊練習時發現了減壓方法，令自己重回狀態，

在練游水的時候，我化壓力為爆發力，把所有煩惱都留在水中。而且，游泳間隙，我會與其他同學一起説笑玩耍，我感到放鬆。

中一面試分享

瑾濠透露，聖保羅書院的面試分為兩部分，分別是中英文程度測試和小組討論。面試者需要以廣東話朗讀古典名著文章、以英文完成看圖説故事、在九分鐘內以廣東話六人一組討論日常生活議題。另外，瑾濠對拔萃男書院的面試印象深刻，需要以廣東話讀出生癖字、以英文朗讀文章及回答一止個人問題，如「為甚麼喜歡拔萃男書院」，他認為是一個富挑戰性的體驗。

即將離開母校，瑾濠感謝學校老師和同學們給他鼓勵和陪伴他成長，校方提供各種活動和比賽機會，令他增長見聞，更確立自己的目標。瑾濠亦感激媽媽的栽培，有見媽媽身體受病痛影響，他立志成為醫生，盼將來可助病人重拾健康。

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記者︰唐綺晴