【TOPick診症室】男子以為患主婦手實為香港腳感染　醫生拆解症狀＋5大預防方法

▲ 一名男性多年來以為自己患上主婦手，求醫後發現實為香港腳感染。

「香港腳」是常見皮膚病，但其實並非只有腳部才會受到感染。香港皮膚科專科醫生劉顏銘接受TOPick訪問，拆解香港腳的症狀，並分享5大預防方法。

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香港腳成因

劉醫生表示，香港腳的醫學名稱叫足癬或腳癬，即腳部受到真菌感染。香港腳的成因可分為環境及接觸兩大因素，由於香港天氣潮濕悶熱，有利於真菌滋生，因此長時間穿著不透氣的鞋、腳汗較多、工作上需要經常濕水，以及運動或下雨後沒有弄乾雙腳等因素都會令人容易患上香港腳。而香港腳本身具有傳染性，並且可以透過接觸傳染，因此與香港腳患者共用衣物如毛巾、鞋襪等，甚至赤腳踩過患者曾走過的地板，例如游泳池地板、更衣室等，也有可能受到感染。

另外，免疫力較弱的人士例如長者、糖尿病患者、癌症患者、愛滋病患者，以及正在服用類固醇藥物的病人等，也會較為容易感染香港腳。

香港腳症狀

劉醫生指出，香港腳最常見的病徵包括第4隻腳趾腳脫皮、腳部痕癢、容易潮濕糜爛、皮膚發紅，嚴重者會出現水泡、傷口及潰瘍等。另外，有部份患者的腳跟皮膚會異常增厚角化，但患處不痛不癢、沒有異味，只是腳底有厚繭，容易脫皮，可能會蔓延至腳背。

如果未能妥善治療，香港腳的症狀可能會惡化，導致真菌的感染範圍擴大，蔓延至身體其他方，從而引致股溝癬、體癬、灰甲等問題。此外，若香港腳受到繼發性皮膚細菌感染，水泡可能會轉成膿疱，嚴重時更會導致蜂窩性組織炎。

港男以為患主婦手 實為「兩腳一手症候群」

劉醫生曾在臨床上遇到一名40多歲男子，以為自己患上「主婦手」（刺激性接觸皮炎），長達7至8年的時間一直用潤膚膏及外用的類固醇藥膏意圖自行醫治，但並未有任何好轉，因此前來求醫。醫生發現他的左手手掌皮膚較厚，同時亦伴有脫皮症狀，但除此之外沒有任何明顯病徵，患處亦不會感到痕癢。

之後醫生再替他檢查身體其他部位皮膚，結果發現男子原來患有香港腳；其手部症狀並非主婦手，而是腳部及手部一同受到真菌感染，屬典型的「兩腳一手症候群」。劉醫生解釋，「兩腳一手症候群」一般都是兩隻腳板和一隻手掌受到感染，就算兩隻手掌都有真菌感染，即患上手癬，也會有其中一隻手掌較為嚴重。

她續指，一般來說真菌感染會影響腳多於手，但因為腳不是外露的位置，該名男士亦較少檢查自己的腳底，再加上其病徵不明顯，只是腳皮厚和脫皮，因此不知道原來自己患有香港腳。醫生之後為這位男士處方了一些外用的抗真菌藥膏，他在1至2個月後便慢慢好轉。

劉醫生表示，如果病情輕微可以使用抗真菌藥膏，但因香港氣候潮濕，治療時間會較長，通常1至2個月以上才會痊癒；患者需要有耐心每天塗藥，並盡量保持患處乾燥通風。如果塗藥膏無法改善病情，便可能需處方口服抗真菌藥物。

預防香港腳

劉醫生指出，由於香港夏天炎熱潮濕，特別容易令真菌滋生，因此香港腳在本地十分普遍。如要預防香港腳，可以參考以下５個方法：

避免穿不透氣的鞋，例如膠鞋；如果鞋子因為下雨弄濕，一定要風乾及晾乾才可以再穿，因此最好有兩雙以上鞋子替換，鞋子宜放在通風處避免生真菌。

建議穿純棉或會吸腳汗的襪子，並且每天更換及清洗。

可用止汗劑於容易出腳汗人士，改善出汗所引起的潮濕。

每天清潔雙腳，洗完澡除用毛巾擦過，可用風筒吹乾，保持足部及趾間乾爽。

不與他人共穿鞋子，買鞋時，勿以赤腳試穿鞋，避免感染。盡量避免在公共泳池、健身室、更衣室赤腳走路、避免穿公共拖鞋。

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記者：陳慧靈