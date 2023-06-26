【令人髮指】武術教練疑打死8歲男童　強行扶起坐椅子擺拍「證明活著」

▲ 武術教練疑打死8歲男童，強行扶起坐椅子擺拍「證明活著」。

山東青島近日發生一宗令人髮指的案件，一名8歲男童疑遭武術教練毆打，送院後證實死亡。男童母親控訴，兒子被打致癱軟倒地後，教練沒有即時召喚救護車，而是強行拉起兒子坐到椅子上擺拍，證明他還活著。

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綜合內媒報道，男童母親在網上發文，指兒子6月18日在「青島崇德聚英武術運動俱樂部」遭教練毒打。她稱當日下午12時42分收到俱樂部老闆發來的一段影片，發現兒子的臉色不對勁，便讓對方多留意他的狀況。

未料約一小時後，俱樂部老闆突然致電男童母親，指「你兒子不行了，快點來醫院」。可是當她趕到醫院時，兒子已失去生命跡象，且身上有多處瘀傷，懷疑他被人毆打。男童母親亦發現，根據醫院的紀錄，兒子被送到醫院前20分鐘，便已失去呼吸、心跳驟停。

男童母親亦發布教練拍攝的影片，可見男童被拉到椅子上坐著，但姿勢明顯不正常，似乎已經失去意識，隨後男童從椅子滑到地上，全身癱軟、臉色慘白。

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男童母親控訴，兒子當時明顯已沒有意識，但俱樂部老闆、教練還將其扶到椅子上擺拍，試圖營造他還活著、自行倒地的假象，「一個8歲大的孩子是因為甚麼事情，能讓老闆及教練3人對他痛下殺手？」

青島公安26日通報，18日下午2時多，城陽區某武術俱樂部發生一宗故意傷害案件，導致一人死亡。案發後，公安已將武術俱樂部負責人等3名罪犯嫌疑人查獲，依法採取刑事強制措施。

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責任編輯：羅嘉欣