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【香港經濟日報企業大獎】李家超︰全力鞏固香港傳統優勢　大力發展創科等新興優勢

政治 17:22 2023/06/26

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

李家超在香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023上致辭。（曾耀輝攝）

特首李家超今日出席「匯聚金融　智創未來」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023致辭時表示，香港要全力鞏固在國際金融、貿易、航運等的傳統優勢，亦要大力發展創科和文化藝術等新興優勢。
　　
他指出，在現今錯綜複雜的地緣政治和外圍經濟環境的不明朗因素之下，區內的不同經濟體既是合作夥伴，亦是良性競爭對手。香港要全力鞏固香港在國際金融、貿易、航運等的傳統優勢，亦要大力發展創科和文化藝術等新興優勢，不斷提升我們的國際競爭力，令香港在不同經濟體之間脫穎而出。

「滙聚金融 智創未來」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮。（曾耀輝攝）

全年將發行共300億人民幣國債

香港作為國際金融中心，李家超表示，在金融服務和離岸人民幣業務，領先全球；以這兩個月為例，五月中，「互換通」北向交易正式啓動；今個月中，國家財政部在香港發行今年第一期120億元人民幣國債，全年將發行合共300億元人民幣國債。上星期一，港交所在香港證券市場，推出「港幣——人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制。

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他又表示，香港也是亞洲的綠色金融樞紐，去年，在香港發行的綠色和可持續債券總額，再創高峰，達到805億美元，比前一年增長超過四成。其中，在香港安排發行的綠色和可持續債券總額佔亞洲區這類債券的市場份額超過三分之一，位居亞洲第一。

為完善香港的創科生態圈，政府撥款100億港元設立「產學研1+計劃」，加速將香港優秀的研發成果轉化和商品化。港府亦正推進設立微電子研發院和人工智能超算中心的工作，為本地科研提供更多配套。

李家超：練氣功有兩個啓發

李家超與馮紹波握手。（曾耀輝攝）

李家超作為氣功師傅級人馬，他發言時，也稱讚本集團主席馮紹波，也是一個氣功大師，兩人交流過氣功心得。李家超強調，氣功給他兩個啓發，第一，練氣功一定要持之以恆，勤力練氣功，即每日練習。所以在施政方面，也要求同事全力以赴，加把勁。第二，他個人練氣功的心得，是集百家大成，每一派的氣功，都有其優勢和獨特之處，如果你可以多些參考其他派別，他們的練法、心法和做法，是有幫助的。在施政方面，即是要多聽意見，集思廣益，尋求一個集大成的方法去幫助社會，推動整個社會，達到我們將香港變為一個更成功的城市，更美好的家園的目標。

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記者：趙居逸

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