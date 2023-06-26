【內地藝人】蔡徐坤被傳要求女生墮胎　蔡母疑派人跟蹤搜證

▲ 有傳蔡徐坤逼女生墮胎？

內地藝人蔡徐坤自出道以來形象甚好，可是今天（6月26日）傳出他於2021年5月與一位C姓女生約會，及後C女發現自己懷孕後，被蔡徐坤要求做墮胎手術，消息一出後令不少網民感驚訝！

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有傳蔡徐坤逼女生墮胎

有內地傳媒爆料指2021年5月20日C女與蔡徐坤於北京某KTV經朋友介紹相識，兩人聚會結束後，並發生性關係。

時隔一個月後，C女發現懷孕並立刻告知蔡徐坤，爆料聲稱蔡徐坤即場叫對方墮胎，於是C女於7月5日獨自去醫院打胎。

爆料又指蔡母已得知此事，懷疑C女故意設局想敲詐兒子，於是問蔡徐坤當晚有沒有採取避孕措施，蔡徐坤表示沒有。

▲ 蔡徐坤形象崩壞?

蔡母找私家偵探跟蹤

隨後，有指蔡母一邊找工作人員聯繫C女賠償，一邊找私家偵探跟蹤C女，更在其家門口非法安裝針孔攝像頭。

通過監控內容她懷疑C女與其他男子有染，因為某晚C女與一對男女凌晨三點回家，令蔡母生疑，不過有指該男子為C女的閨蜜男友。而且，網上同時傳出疑似蔡母與工作人員商討50萬人民幣賠償事宜的錄音。

至於醜聞爆出2小時後，「#蔡徐坤 C女士打胎#」話題已有9.5億閱讀量。蔡徐坤粉絲湧入工作室微博要求迅速表態，惟至今蔡徐坤方仍未對事件作出回應，消息亦未得證實真偽。

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