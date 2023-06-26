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【慶回歸】沙田馬場7.1公眾席免費入場　十多款餐飲七一折發售

社會 17:34 2023/06/26

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沙田馬場7.1公眾席免費入場，十多款餐飲七一折發售。（資料圖片）

為慶祝香港特別行政區成立26週年，香港賽馬會於本周六（7月1日）在沙田馬場舉行「香港共慶回歸賽馬日」，並於當日讓市民免費進入馬場公眾席。

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7.1當天，香港各界舉辦慶祝活動，包括政府康樂及體育場所開放供免費使用，也有不少食肆機構提供折扣優惠。香港賽馬會將於當日讓市民免費進入沙田及跑馬地馬場公眾席，而場內指定場畔快餐廳會提供美食優惠，多款指定美食飲品將以七一折發售。

當天將舉行10場黃昏賽事，包括第四場的「香港回歸盃」及第三場的「粵港盃」。現場將舉行特備節目，包括歌星炎明熹於首場比賽前、下午3時10分參與開幕滙演，而多位中年好聲音唱將也會在公眾席表演。

「香港回歸盃」編為當天第四場，屬第二班途程2,000米的賽事，於下午5時35分開跑，賽事總獎金達290萬港元。第三場的「粵港盃」將編為當天第三場賽事，於下午5時正開跑。

「香港共慶回歸賽馬日」活動詳情：

  • 日期：2023年7月1日（星期六）
  • 地點：沙田馬場
  • 時間：下午2時開放入場；下午4時至8時55分（共10場精彩賽事）
  • 重點賽事︰「香港回歸盃」（第四場）、「粵港盃」（第三場）
  • 焦點活動：歌星炎明熹出席開幕匯演獻唱名曲（馬匹亮相圈-下午3時10 分）；「中年好聲音」優勝者周吉佩、李佳與羅啟豪獻唱金曲（「好賞食」附近表演台–第1、2 及5 場賽後）
  • 特別優惠：沙田及跑馬地馬場公眾席免費入場、10多款指定美食及飲品以七一折發售

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責任編輯：陳麗娜

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