【47人初選案】彭卓棋自辯稱創組織倡大灣區創業　參與初選時被嘲「大灣棋」

▲ 被告彭卓棋今出庭作供（資料圖片）

民主派初選案今（26日）續，被告彭卓棋出庭作供。彭供稱，他曾創立香港青年創業聯盟，大灣區是青年人創業選項之一，彭供稱於參選初選期間，曾被嘲為「大灣棋」。

彭卓棋由大律師盧敏儀代表，今起出庭自辯。彭供稱，他在2017年創立香港青年創業聯盟，希望聚集一群對營商或創業有興趣的青年人，聯盟會舉行講座及比賽等。彭稱，很多年青人有興趣創業，但不知如何實踐，大灣區是選項之一。彭續稱，參選初選期間，曾被嘲為「大灣棋」。

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彭續指，在其擔任南區區議員期間，亦任該區經濟發展規劃事務委員會的副主席。彭指，委員會與預算案非常有關，因為委員會收集民情後會交予官員審視，若獲接納會在施政報告或預算案宣布推行。

被問及參選立法會原因時，彭稱，區議會有很多問題必須經由立法會解決，他亦希望推行青年創業，希望在立法會層次上體現。

彭指，同樣有意競選立法會的區議員李永財稱，戴耀廷想會見立法會潛在參選人，兩人遂在2020年約3月一同與戴及區諾軒見面，但彭當時尚未表明會參選。

聆訊明（27日）續。

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記者：陳曉欣