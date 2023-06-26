【人事變動】羅嘉進7月出任中電總裁　蔣東強接替藍凌志任中電首席執行官

▲ 中電宣布，羅嘉進7月出任中電總裁，蔣東強將接替藍凌志任中電首席執行官。（資料圖片）

中電控股有限公司宣布蔣東強將於今年10月接替藍凌志，出任中電集團首席執行官。而藍凌志在出任首席執行官10年後，將於今年9月30日移交行政職務，按計劃於 2024 年 5 月上旬退任所有中電集團職務。現任中電中國區總裁羅嘉進將在7月1日起接替蔣東強，出任中華電力有限公司總裁職務。

中電表示，藍凌志自2013年起擔任中電集團首席執行官及執行董事，蔣東強將在7 月 1 日起接替藍凌志，出任候任中電集團首席執行官；而藍凌志將於 2023 年 10 月 1 日開始成為首席執行官的顧問，以該身分服務公司，並繼續於董事會擔任執行董事，直至 2024 年股東周年大會日退任為止。蔣東強會在10 月 1 日獲委任為中電執行董事，並接替獲委任為財務及一般事務委員會和可持續發展委員會的成員。

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現任中電總裁蔣東強，在香港和中國內地這兩個中電核心市場的電力行業，擁有逾 30年的工程、管理和規管經驗。他於1988年加入中華電力成為見習工程師，於 2017 年起出任中華電力有限公司總裁，全面負責中電的香港電力業務。

中電指，蔣東強在中電擔任多個高級管理職位所積累的專業知識和經驗，可確保領導班子在藍凌志移交行政職務後順利過渡和有效交接。

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至於接替蔣東強出任中電總裁的羅嘉進，2001年加入中電前，從事核數及銀行業，持有英屬哥倫比亞大學會計學學士學位及金融學碩士學位，是註冊會計師和特許金融分析師；加入中電以來曾擔任多個高級管理職位。

中電指他在能源行業的眾多領域有豐富經驗，包括財務、可再生能源開發、燃料採購、策略規劃、商務發展、規管策略和營運管理等。他於2021年獲委任為中華電力有限公司營運總裁。

中電集團主席米高嘉道理感謝藍凌志多年為中電作出貢獻，為推動中電轉型為未來作好準備，今次多項內部人事任命，是有效領導班子的繼任規劃。

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責任編輯：吳雋妍