【警員盜竊】 女督察涉超市盜竊罪成候判　官指以被告身分判處罰款不足夠

▲ 女督察韰超巿盜竊，今於西九龍裁判法院被裁定罪成候判。資料圖片

30歲女督察涉於2022年11月，在荃灣AEON超市盜竊總值逾780元凍肉和水果。該督察否認1項盜竊罪，今（26日）於西九龍裁判法院被裁定罪成。裁判官指以被告身分判處罰款並不足夠，索取社會服務令及感化報告，被告准保釋至7月17日判刑。

被告吳詠恩（30歲，警員），被控於2022年11月4日在荃灣大河道88號灣景廣場購物中心地下的AEON超市，盜竊2包藍莓、1包牛扒、1包新西蘭羊扒、1包新西蘭羊架、2包凍蝦和2包魚柳，總值786.2元，物品為永旺（香港）百貨有限公司的財產。

最新影片推介

被告早前自辯稱，當日擬買肉扒給兒子吃，又指自己購物時使用手機以致分心，當時亦受受與分居丈夫爭奪撫養權、考升職試等煩惱困擾。被告指她將急凍貨物放進藍色環保袋內是怕有水滴出。

裁判官莫子聰今裁決時指，被告提及的煩惱非急於當日處理，不構成分心理由。裁判官指，被告回答為何不將購物籃放在桌上，讓收銀員點算時表現迴避，欠合理解釋。

裁判官指，被告身為督察對刑事罪行必定有認知，沒理由對未付款貨物放入袋內的做法沒戒心，即使貨物從袋內滑出，亦只會落在購物籃裏，被告亦全無需要將袋口打結。

裁判官續指，閉路電視片段顯示被告付款時已沒有使用手機，不可能分心；被告稱當時想買肉扒煮給兒子吃，不可能忘了付款；被告離開超市時拿著的貨物有一定重量，沒理由察覺不到，直指被告證供不可信及不可靠。

裁判官指，被告將袋口打結是想別人看不見袋內未付款貨物，被告將一個白色袋放在藍色袋上，是想隱藏藍袋，故意用白色袋蔽之，裁定被告有不誠實意圖。

辯方求情指被告初犯，望法庭判以罰款，惟裁判官指以被告身分判處罰款不足夠，先索取社會服務令及感化報告，但強調若看不見被告的悔意，不一定會跟從報告建議判罰。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣