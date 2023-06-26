【香港經濟日報企業大獎】馮紹波︰外圍環境風高浪急　香港要注意三個趨勢變化

▲ 馮紹波表示，香港要注意三個趨勢變化。（曾耀輝攝）

香港經濟日報集團主席兼創辦人馮紹波表示，外圍環境風高浪急，香港經濟整體樂觀，但要注意三個趨勢變化，包括環球經濟增長乏力、地緣政治矛盾增加，及AI 的來臨。

馮紹波出席「滙聚金融 智創未來」研討會暨香港經濟日報企業大獎頒獎禮致辭時表示，香港有國家支持，加上政策對題，商界靈活，整體樂觀，但要注意三個趨勢變化：（１）環球經濟增長乏力；馮紹波指，大部分發達國家，過去三年疫情期間，放水救經濟，現時要收水加息，經濟放慢、市場疲弱。他引述IMF 估計，今明兩年，西方國家，GDP增長只有 1%上下，比較低。只望今年下半年，國家經濟發力、明年美國減息，經濟會好轉。

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（２）地緣政治矛盾增加；馮紹波稱，中國的崛起，引起老大哥超級大國的不安，及一些鄰近國家的妒忌。對於當前的挑戰，要小心應對。

（３） AI的來臨；馮紹波認為，AI 的顛覆性非常嚴厲，估計好多企業、好多工作會受到衝擊，要有好高危機意識。

集團的前途在於將優質內容與AI 結合

談及集團未來發展，馮紹波指，集團的前途在於成為一個大平台，將優質內容及 AI 結合。公司會採取三個行動，包括：鼓勵同事們應用 AI，提升生產力；把 AI 科技與我們面對的行業融合，包括金融、地產、招聘、優質生活等，提升用戶體驗，協助客戶創造更多價值；以及增加核心技術的投入。他認為，只要學好、用好 AI，會有好多機會。

馮紹波：多謝特首把香港一些「塞位」打通

有練氣功的馮紹波稱，知道特首李家超是氣功師傅級人物，因此在李上任時，曾期望他帶領香港，可打通香港的經脈。馮紹波指，過去一年，在李家超的領導下，政府各級官員紛紛上前綫，聯絡市民和企業，以結果為目標，調動了廣大的積極性，「把一些堵塞位打通，好多謝特首，超哥！」。但他認為，生意仍然不易做，期待政府聯同各界合力，再加把勁，將香港帶上新台階。

另外，他亦提到，提升香港競爭力，依賴很多優秀、有實力的企業，建立更多獨特優勢，打造更多單項冠軍。今次的表彰盛會，就是對傑出企業，表達嘉許。

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記者：趙居逸