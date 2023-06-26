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【設計比賽】港產品牌研發產品「織暖小頸巾」　獲德國2023年度設計大獎

休閒消費 18:53 2023/06/26

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熱門 泰坦號 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 全民造星V 超市大搜查 隱門 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

港產品牌研發產品「織暖小頸巾」，獲德國2023年度紅點產品設計大獎。

香港人的創意及精神再次備受國際肯定，地道的香港品牌KnitWarm「暖之織」，以自家研發的皇牌產品「織暖小頸巾」，榮獲德國2023年度紅點產品設計大獎 ── 創新產品類別的「紅點獎」，為港人爭光，將專利研究應用在日常生活，為人類帶來更美好的生活。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】從戲劇界重返母校推廣藝術　培正中學校長革新課程︰我似學校導演

德國紅點設計大獎（Red dot design award），簡稱紅點獎，代表著設計和商業領域的頂尖人士也是在國際上最受追捧的優秀設計質量標誌之一。與德國iF概念設計獎、美國傑出工業設計獎IDEA、日本G-Mark獎，並列世界四大國際設計競賽。

比賽由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立，藉由對產品設計（product design），傳達設計communication design）以及設計概念（design concept）的競賽，每年吸引了超過60個國家，愈1萬件作品投稿參賽，得獎的作品可以在德國埃森的紅點博物館展出，設計師會被邀到現場參加一年一度的頒獎典禮。

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責任編輯︰陳珈希

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