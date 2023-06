夏里遜福重臨西西里島　攜《奪寶奇兵 命運輪盤》出席陶爾米納電影節

荷里活電影《奪寶奇兵 命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)將於本週四(6月29日)上映,幾位主演密鑼緊鼓巡迴不同影展及宣傳。

昨日(6月25日),電影的幾位主演駕臨意大利西西里島出席陶爾米納電影節‘(Taormina Film Festival),出席的包括夏里遜福(Harrison Ford)及太太Calista Flockhart、菲比布烈治(Phoebe Waller-Bridge),以及康城影帝麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)。

對於今次重臨《奪寶奇兵 命運輪盤》的其中一個取景場地意大利西西里島,夏里遜福表示:「我真的很興奮今次能夠重臨西西里島!很高興能在這個充滿歷史氣息、熱情及到處都是友善的人的地方——西西里島拍攝,亦十分感謝在拍攝時獲得各位的大力幫助。很開心可以重臨此地呈獻《奪寶奇兵 命運輪盤》給你們!」

夏里遜福亦在台上分享:「我很喜歡拍電影,因為需要絕對地活在當下,即使有任何差池錯漏,都需要繼續往前行。雖然過程中有很大壓力,但是電影工作十分有趣,即使我其實從來不想穩穩妥妥地只做一份『真正的工作』,但拍電影可以讓我『扮工』。」其幽默惹來全場掌聲及笑聲。