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夏里遜福重臨西西里島　攜《奪寶奇兵 命運輪盤》出席陶爾米納電影節

娛樂 18:58 2023/06/26

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荷里活電影《奪寶奇兵 命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）將於本週四（6月29日）上映，幾位主演密鑼緊鼓巡迴不同影展及宣傳。

昨日（6月25日），電影的幾位主演駕臨意大利西西里島出席陶爾米納電影節‘（Taormina Film Festival），出席的包括夏里遜福（Harrison Ford）及太太Calista Flockhart、菲比布烈治（Phoebe Waller-Bridge），以及康城影帝麥斯米基辛（Mads Mikkelsen）。

對於今次重臨《奪寶奇兵 命運輪盤》的其中一個取景場地意大利西西里島，夏里遜福表示：「我真的很興奮今次能夠重臨西西里島！很高興能在這個充滿歷史氣息、熱情及到處都是友善的人的地方——西西里島拍攝，亦十分感謝在拍攝時獲得各位的大力幫助。很開心可以重臨此地呈獻《奪寶奇兵 命運輪盤》給你們！」

夏里遜福亦在台上分享：「我很喜歡拍電影，因為需要絕對地活在當下，即使有任何差池錯漏，都需要繼續往前行。雖然過程中有很大壓力，但是電影工作十分有趣，即使我其實從來不想穩穩妥妥地只做一份『真正的工作』，但拍電影可以讓我『扮工』。」其幽默惹來全場掌聲及笑聲。

撰文 : TOPick柴犬出動

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