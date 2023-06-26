【鄭國漢退休】鄭國漢談大學「換人」應對移民潮　倘留港不開心應該移民

▲ 嶺大校長鄭國漢今日（26日）向傳媒分享過去10年在任難忘事。（馮琪雅攝）

嶺南大學校長鄭國漢在過去10年任內積極將嶺大教職員「大換血」，力追大學排名及研究成績，他直言社會復和難，更提出透過「換人」來應對近年港人移民潮。鄭國漢指出，本港大學應提高外地學生學額上限，以增加大學學費收入；政府應大力鼓勵更多人移民來港，創造就業機會；他更直言「『香港獨立』永遠唔會發生」，倘部分港人未能放下心結，便應該移民。

鄭國漢將於8月31日卸任嶺大校長，他今日（26日）在傳媒午宴分享任內最辛苦是經歷了2次社運及疫情。而2019年反修例風波後更出現港人移民潮，鄭國漢直言「復和好難」，政府作為「重大持份者」有責任令社會和解，形容港人之間「無咩深仇大恨」，只是大家對部分問題持不同看法，現在各方冷靜下來，對於曾犯事的人，「社會應該畀機會佢哋」，例如公司聘請這些人士，並無透露被捕的嶺大生具體數字，但指嶺大並無取消犯案學生學籍。

鄭國漢強調，大家首先是放下心結，倘仍「堅持某啲嘢」，他個人認為這批人士應該移民，

因為喺呢度又唔開心，又無可能有「香港獨立」，起碼喺佢嘅可見將來唔會發生，所以佢移民去一個佢認為更合理嘅地方、啱自己嘅地方，對社會少咗啲張力，咪換人囉，有啲人唔啱香港咪走，啱香港就帶佢入嚟囉。

鄭國漢指，人口下降是世界趨勢，香港應大力鼓勵更多人移民來港，「趁住香港仲有優勢，填補啲移走（移民）」。對於部分人士來港短期發展，鄭國漢認為最重要是這批人才來港創業，創造就業機會予本港畢業生。他更提出，政府應容讓大學增加外國學生比例，大學可收取高於本地生的學費支持營運，「你收縮返小小香港學生，但嗰邊大量擴張補返條數」，但強調不可減少對本地學生的資源；目前8大公帑資助學士課程最多可取錄20%非本地生人，鄭國漢認為收生上限可提升至兩、三成，「唔係要去到七、八成」。

鄭國漢回望，2019年721元朗襲擊事件後，他於7月27日親身到元朗遊行現場的經歷更加是「呢世人都好難忘記」，透露當時有其他大學校長對此感到有壓力，但他不曾為此感到後悔。他解釋，元朗襲擊事發地點鄰近嶺大所在的屯門虎地，當時有學生反映感到恐懼，重申當時並非「參加遊行」，而是應學生邀請到場觀察，又不認同當時坊間給予他的「香港蔡元培」稱號，指「蔡元培最痛恨學生搞事」。

他又指，自己與學生會關係改變，由上任前被學生公審，到今年與嶺大學生會恢復合辦紅門宴時，被稱呼作「校長」。他強調，學生最主要職責是讀書，關心社會是其次，就算關心社會亦不應犯法，要和平理性表達意見，並指普遍本港學生並不激進，但他亦批評近年學生會運作受「老鬼文化」影響。

大學發展方面，鄭國漢形容，按其上任前嶺大表現得出的2014年「研究評審工作」（RAE）結果「相當災難性」，所獲最高3至4星比例只有25%，令他相當震驚及震怒，不諱言舊制RAE報告未有將學術成果分級數，導致部分大學可以濫竽充數，經歷教職員大換血後，2020年報告比例即倍增至53%，又指嶺大已連續4年在泰晤士高等教育（THE）優質教學排名位列三甲。他透露，他上任後針對聘請有能力出產3、4星學術成果的教職員，又強調嶺大重視平衡發展，不會重研輕教。

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記者：馮琪雅