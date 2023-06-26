【港島大停電】政府或就港燈復電獎金設關卡　梁熙促當局決定是否檢控

▲ 港燈今年4月19日出現停電事故，港島多區出現停電。（筲箕灣西灣河關注組FB）

港燈早前已公布4月19日港島大停電事故的調查報告，立法會環境事務委員會今午（26日）再作討論，多位議員繼續關注「恢復供電」在賞罰機制下有機會仍獲獎金事宜，認為港燈要悉數回饋市民。港燈營運董事鄭祖瀛多番重申，賞罰機制要以全年結算，現時仍未知具體情況。不過環境及生態局局長謝展寰表示，政府會與港燈商討，未來或批出賞金時設有關卡，又或在政府審批港燈未來發展需要時，作為商談策略。

港燈今年4月在數碼港的電力開關站進行翻新後進行調試，期間有後備電纜的電路不慎通電，導致供電系統電壓驟降，南丫島發電機組亦受影響，導致港島多區停電。事件涉及人為因素，民建聯立法會議員梁熙指，從港燈提交的文件可見，有關的大停電事故絕對是「人為錯誤」，違反《電力條例》第12條，問政府會否就事件向港燈起訴。

環境及生態局局長謝展寰回應指，若證實港燈違反電力條例，當局一定會採取法律及執法行動。而機電署署長彭耀雄表示現時正在搜證階段，會於事發後6個內完成調查及舉證工作，再決定是否提出檢控，而一旦入罪可引致罰款以及監禁。

梁熙不滿，當局需要加快相關工作效率，並促請港燈就有關的人為錯誤回水，補償用戶損失。

港燈輸配電科總經理葉崇泰指出，港燈已就今次事故的後備電纜，及另外3條後備電纜增加詳細標籤，並更新系統電路圖。

經民聯立法會議員盧偉國認為應將後備電纜封鎖，免再引起事故。鄭祖瀛指，相關後備電纜的開關在2009年已鎖上，因為進行翻新工程才解鎖，又解釋保留後備電纜，是為了方便修復鄰近電纜，為未來可能輸入零碳電力改造電網作準備。

至於港燈會否接受政府的提議，將「恢復供電」獎罰制度下獲得的賞金，悉數回饋市民。鄭祖瀛重申，賞罰機制以全年結算，現時仍未知具體情況。若有市民受停電影響，公司亦會就有關索償與保險公司等討論。

謝展寰就指，若年底結算港燈可獲賞金，政府會與港燈商討，在批出賞金時設置關卡，或就審批港燈未來發展計劃時，與港燈作為商談策略。

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