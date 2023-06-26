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【懷念家駒】肥媽發文回應網上指控　Maria Cordero：只是想完成家駒的心願

娛樂 19:28 2023/06/26

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早前TVB播出特備節目《永遠光輝 黃家駒》，當中肥媽（Maria Cordero）有份亮相，指家駒弟弟家強過往曾電致給她，稱家駒生前曾為她寫歌，並希望以全球發行方式紀念家駒。

同時，肥媽在節目中演唱由家駒作曲的《感激這對手》，但家強在今日（6月26日）更新塵封近3年的Facebook專頁，怒轟肥媽滿口大話，寫道：「關於我的都是謊言，我哥哥雖然走了，我還活生生的，怎麼可以這樣不尊重人，無論是什麼途徑得到這首歌，誠實說出原因未必不能”感動”人。」

家強再於帖文下留言，「係呢個風雨飄搖嘅時代，我希望做人可以無愧於心。」

【懷念家駒】肥媽聲稱家駒生前為自己寫歌　 Beyond黃家強怒斥滿口謊言

（取自肥媽facebook）

肥媽發文解釋

而肥媽在今日約6時，在個人社交平台上載一張卡式帶的照片，並發文解釋稱：

對於今天有關於網上的指控，
我想藉此回應一下。
其實可以錄制（製）《感激這對手》這首歌，
源於年初的時候收到家駒經理人Leslie的通知，並話收到手上的錄音帶，
是家駒生前留下並寫上肥媽兩字，
希望我可以完成這首歌。
而早於二十多年前，
我和家強出席一個event時，
他曾經跟我提過家駒作了一首歌送給我的。

然後她再續指：

至於最近我在TVB中的訪問中是提到  有一天家強跟我說，
但不知最後經某網媒報章轉述我的講話時，
就變成   最近收到家強的來電 。
作為專業的傳媒人，
希望該網媒報章編輯重新和認真留意節目內容，
並修正和發佈正確的訊息。
整件事就是這麼簡單，
作為朋友，
我只是想完成家駒的心願，
完成他未完成的作品，
希望大家都將焦點放回在家駒的作品上，
謝謝。

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